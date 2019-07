“Woorden schieten tekort om de pijn te omschrijven”: hoogzwangere vrouw doodgestoken, toestand baby blijft kritiek Sven Van Malderen

01 juli 2019

23u35

Bron: BBC 0 Londen blijft diep verontwaardigd achter na de moord op Kelly Mary Fauvrelle (26). De vrouw was acht maanden zwanger toen ze vorige zaterdag in haar eigen huis doodgestoken werd. Het kind kon nog ter plekke ter wereld gebracht worden, maar zijn toestand blijft kritiek. Op Facebook hield haar broer een aangrijpende lofrede.

“Woorden schieten tekort om de pijn te omschrijven die we nu voelen”, aldus Stephan Alexander Simpson. “Ik had me geen betere zus kunnen wensen. Je hielp me telkens opnieuw, bedankt om er voor mij te zijn.”

“Een prachtig iemand is van ons heengegaan. Ik zal sterk blijven en je altijd in mijn gedachten houden. Ik hou meer van je dan je ooit had kunnen denken.”

Verdachte gearresteerd

Op een foto is Fauvrelle te zien met een taart met daarop de tekst: ‘Ik zie je binnenkort, Riley’. Allicht was dat de naam die ze in gedachten had voor haar zoontje.

Een man van 37 werd ondervraagd, maar daarna weer vrijgelaten. Een tweede verdachte (29) werd wel gearresteerd.

Vragen

De familie van Fauvrelle blijft met veel vragen achter. “Ze was de nicht van mijn man”, verklaarde Rosa. “Hij is naar het ziekenhuis gegaan om de baby te bezoeken. Er werd een priester gevraagd, de kans is dus groot dat die jongen het niet zal overleven. Niemand weet wat er precies gebeurd is, we zijn allemaal over onze toeren. Kelly Mary was een lieverd, het was haar grote droom om mama te worden.”

“De kans dat de baby het zal overleven, is vijftig procent”, schat een ander familielid.

“Mentaal ziek”

Een van de buren is tijdens de fatale nacht wakker geworden door luid geschreeuw. “Volgens mijn zus begon het kabaal vrijdagavond om 23.30 uur, daarna ging het een hele tijd door. Uiteindelijk zag ik hoe de baby naar buiten gebracht werd en in de ambulance gelegd werd.”

Fauvrelle was niet alleen een motorfanate, vorig jaar volgde ze ook nog een opleiding om met de bus te rijden. “Kelly, je had een zakelijk brein”, vult vriendin Aaleeah Knowles aan. “Je was zo intelligent. Dit heb je niet verdiend, ik ben er kapot van.”

“Het is zo wreed wat haar overkomen is”, besluit een vriend van de familie. “Wie de dader ook is, hij moet mentaal ziek zijn om tot zoiets in staat te zijn.”