“Wonder”: tweede vermiste na twee weken levend teruggevonden in Australische outback IB/redactie

03 december 2019

05u12

Bron: news.com.au, BBC, AD 0 Een man die meer dan twee weken geleden in de Australische wildernis vermist raakte, is levend teruggevonden. Dat melden Australische media op basis van de politie. De 40-jarige Phu Tran werd vandaag door een boer gevonden in de woestijn ten zuiden van Alice Springs en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Phu Tran kwam op 19 november samen met zijn twee reisgenoten, de 52-jarige Tamra McBeath-Riley en de 46-jarige Clair Hockridge, vast te zitten in de woestijn toen hun auto in een rivierbedding bleef steken nadat ze een verkeerde afslag hadden genomen. McBeath-Riley werd maandag al gered, maar voorlopig ontbreekt nog elk spoor van haar partner Clair Hockridge.

McBeath-Riley vertelde na haar redding hoe het drietal de eerste drie dagen bij hun auto bleven. Overdag groeven ze zich in onder de auto om zich tegen de hitte te beschermen, ‘s nachts sliepen ze in het voertuig.

Nadat hun water op was geraakt, en er nog steeds geen hulp was komen opdagen, trokken ze verder de woestijn in. Anderhalve kilometer verderop vonden ze een drinkplaats voor vee. Na een week besloot het drietal zich alsnog op te splitsen om de kans op redding te vergroten. McBeath-Riley bleef achter met haar hond, waar ze na twaalf dagen werd gevonden. De andere twee namen zeven liter water mee in de hoop ergens redding te zullen vinden.

“Wonder”

Phu Tran en Claire Hockridge bereikten uiteindelijk een grenshek van een veestation. Daar besloot het duo zich opnieuw op te splitsen. Hockridge bleef achter, terwijl Tran twee dagen langs het hek bleef lopen in de hoop dat iemand hem zou vinden. Volgens de politie is zijn ontdekking een “wonder”.

Naar Clair Hockridge wordt nu nog met man en macht verder gezocht, onder meer met helikopters.