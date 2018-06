'Wolvenroedel' die negen jaar cel kreeg voor misbruik van meisje amper twee maanden na veroordeling weer vrij kv

21 juni 2018

21u39

Bron: Reuters 0 Vijf mannen die in april veroordeeld werden tot negen jaar cel voor het seksueel misbruik van een tienermeisje tijdens de stierenrennen in Pamplona in 2016, werden vandaag op borg vrijgelaten uit de Spaanse gevangenis.

De 'Wolvenroedel', zoals de vijf beschuldigden genoemd worden naar een Whatsappgroepje dat ze deelden met dezelfde naam, kregen op 26 april van dit jaar negen jaar cel van de rechter voor het seksueel misbruik van een bewusteloos achttienjarig meisje tijdens het San Fermín-festival in de lobby van een gebouw. Sommige betrokkenen filmden de feiten met hun gsm's.

Een rechter in de Noord-Spaanse regio Navarra had de mannen, die zich nadien vrolijk maakten over de feiten in een Whatsappgroepje genaamd 'La Manada' (De Wolvenroedel), vrijgesproken van verkrachting en veroordeeld voor het minder ernstige seksueel misbruik. Tegen de uitspraak van de rechter werd toen in het hele land geprotesteerd.

Beroepsprocedure

Een bron bij het gerecht bevestigde vandaag het nieuws over de vrijlating. De vijf mannen, waaronder een voormalige politieagent en een voormalige militair, moeten 6000 euro borg betalen.

De mannen, die voor de veroordeling al bijna twee jaar in voorarrest zaten, komen vrij omdat de aanklagers beroep hebben ingediend tegen hun lichte straf. In eerste aanleg eisten de aanklagers immers meer dan twintig jaar cel. Volgens de Spaanse wet kunnen mensen echter niet langer dan twee jaar opgesloten worden zonder een definitieve veroordeling.

Betogers trokken vandaag door de straten van Pamplona toen het nieuws van de vrijlating bekend raakte. "Het is geen misbruik, het is verkrachting", scandeerden ze. Vrouwenrechtenorganisaties roepen op tot nog meer betogingen op vrijdag in Madrid tegen de "patriarchale rechtspraak".