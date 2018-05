"Witte rook" bij onderhandelingen tussen Italiaanse Lega en Vijfsterrenbeweging SI TT

13 mei 2018

15u56

Bron: Belga 2 De extreemrechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging zouden tot een akkoord zijn gekomen over een programma en een eerste minister voor de toekomstige Italiaanse regering. Dat melden verschillende Italiaanse media op basis van bronnen binnen beide partijen.

Volgens de media heeft Luigi Di Maio, de leider van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, de secretaris van de Italiaanse president Sergio Mattarella zopas gebeld met het goede nieuws. Hij en zijn Lega-tegenhanger Matteo Salvini zouden de nieuwe ploeg morgen komen voorstellen.

De naam van de nieuwe premier is nog niet bekend, maar volgens Di Maio wordt het "een politicus, geen technicus". President Mattarella had eerder geopperd dat Italië misschien een tijdelijke regering van technocraten moest krijgen om uit de politieke impasse te geraken. De Italiaanse media gokken dat Di Maio noch Salvini premier wordt, maar dat de twee gaan voor een derde, meer neutrale persoon. De primeur over de naam zal morgen voor Mattarella zijn.

"Uitstekend" onderhandelingsklimaat

Di Maio noemde het onderhandelingsklimaat vandaag "uitstekend". De onderhandelingen tussen de Lega en de Vijfsterrenbeweging kwamen eind vorige week in een stroomversnelling, nadat oud-premier Silvio Berlusconi - wiens Forza Italia eigenlijk ook in de rechtse beweging zit, maar met wie Di Maio weigerde samen te werken - het licht op groen zette. Donderdag deelden Di Maio en Lega-leider Matteo Salvini al mee dat ze op een zucht van een regeerakkoord stonden.

"Hier wordt geschiedenis geschreven, en dat vraagt natuurlijk wel wat tijd", verklaarde Di Maio deze namiddag na een rondje onderhandelen met de Lega. De twee toekomstige coalitiepartners hadden van president Sergio Mattarella nog tot vandaag gekregen om met concrete resultaten te komen.

Meest eurosceptische regering ooit

Verwacht wordt dat Di Maio en Salvini aan de wieg staan van de meest eurosceptische regering die Italië ooit had. De coalitie tussen de uiterst rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging gaat volgens waarnemers voor heel wat spanningen met de Europese instellingen en andere hoofdsteden zorgen. Zo maakten ze er tijdens de verkiezingscampagne geen geheim van dat ze gekant zijn tegen de Europese afspraken over begrotingsdiscipline.