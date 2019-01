“Witte Huis onderzocht opties om Iran aan te vallen” kv

14 januari 2019

02u52

Bron: Reuters 0 Het nationale veiligheidsteam van het Witte Huis heeft het Pentagon in de herfst van vorig jaar gevraagd om te onderzoeken wat de opties zouden zijn voor een aanval op Iran. De vraag werd gesteld nadat een groep militanten die aanleunen bij Teheran mortieren afvuurden naar een regio van Bagdad waar de Amerikaanse ambassade gelegen is. Dat vertelde een bron die op de hoogte is van de zaak aan de Wall Street Journal.

Volgens de bron ging het Pentagon in op de vraag die werd gesteld door de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van John Bolton, maar de vraag zou geleid hebben ongerustheid bij medewerkers van zowel het Pentagon als het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Wall Street Journal schrijft dat het niet duidelijk is of de opties werden voorgelegd aan het Witte Huis, of president Donald Trump op de hoogte was van de aanvraag en of er destijds concrete plannen werden uitgewerkt voor een aanval op Iran.



De vraag kwam er nadat in september drie mortieren werden afgevuurd naar een diplomatieke wijk in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De bommen belandden echter in open terrein en niemand raakte gewond. Twee dagen later vuurden ongeïdentificeerde militanten drie raketten af die in de buurt van het Amerikaanse consulaat in de zuidelijke stad Basra landden. Ze berokkenden echter geen zware schade.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet reageren op het bericht. Het Pentagon zegt dat het de president opties voorlegde voor een reeks aan bedreigingen. Garrett Marquis, woorvoerder voor de Amerikaanse Raad voor Binnenlandse Veiligheid deelt mee dat de raad opties onderzoekt voor bedreigingen en daarbij altijd “alle mogelijke opties” na aanvallen in rekening brengt.