"Witte Huis beperkt FBI-onderzoek naar Kavanaugh" Redactie

30 september 2018

04u40 0 De FBI mag alleen de beschuldigingen onderzoeken van Christine Blasey Ford en Deborah Ramirez tegen Brett Kavanaugh, de kandidaat-rechter voor het Amerikaanse hooggerechtshof. Volgens NBC News heeft het Witte Huis de FBI echter verboden om de aantijgingen van Julie Swetnick te onderzoeken.

Swetnick trad deze week naar buiten met beschuldigingen dat Kavanaugh seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde tijdens zijn middelbareschooltijd. Hij nam deel aan de pogingen meisjes dronken te voeren om hen daarna te misbruiken.

Het Witte Huis zou de federale politie ook een lijst hebben gegeven met getuigen die mogen worden gehoord. Ingewijden zeiden tegen NBC News dat de instructies een serieuze beperking zijn van het onderzoek. Zij vrezen dat het moeilijk wordt om eventuele nieuwe aanwijzingen te onderzoeken.

Aanvullend onderzoek

De Senaatscommissie voor Justitie stemde vrijdag voor de kandidatuur van Kavanaugh, maar kwam ook tegemoet aan de wens van senator Jeff Flake om de federale politie opdracht te geven voor aanvullend onderzoek. De FBI heeft hiervoor een week. Daarna beslist de volledige Senaat over de kandidatuur van Kavanaugh.

Woordvoerder Raj Shah van het Witte Huis zei dat de senaat de reikwijdte van het onderzoek heeft vastgesteld, maar over de precieze invulling ervan werden geen mededelingen gedaan. President Donald Trump deelde verslaggevers zaterdag tijdens een rally in Wheeling, West Virginia, mee dat de FBI de vrije hand heeft. "Ze gaan doen wat ze moeten doen, ze zullen dingen doen waar we nog nooit aan hebben gedacht," zei hij. "En hopelijk komt uiteindelijk alles goed."