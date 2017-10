"Wit silhouet" 's nachts waargenomen in auto van verdachte verdwijning Maëlys (9) mvdb

Bron: 7sur7 0 rv Het Franse meisje Maëlys (9) verdween in de nacht van 26 op 27 augustus. Verschillende verkeerscamera's hebben in de nacht van 26 op 27 augustus de auto van verdachte Nordahl Lelandais gefilmd, de man die in de cel zit wegens mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van het Franse meisje Maëlys (9). Op de beelden zou naast de chauffeur, op de passagiersstoel, een "een wit silhouet" te zien zijn.

Maëlys verdween in de nacht van 26 op 27 augustus. Ze was uren eerder door haar ouders met andere kinderen te slapen gelegd in een kamer van een feestzaal in de gemeente Pont-de-Beauvoisin, in het departement Isère.

Maëlys en haar ouders waren te gast op een trouwfeest. Lelandais was daar ook. Het meisje droeg in de nacht van haar verdwijning witte kledij. De oud-militair (34) die zijn onschuld blijft uitschreeuwen, zou 's nachts verschillende malen de afstand tussen de feestzaal en zijn woning rijdend hebben afgelegd. Hij is daarbij geflitst wegens overdreven snelheid aan de afrit Pont-de-Beauvoisin.



Maëlys' ouders Joachim en Jennifer spraken vorige maand samen met hun advocaat de pers toe.

Na uitgebreide analyse van de camerabeelden sluiten de speurders uit dat het wit schijnsel een reflectie van de voorruit van de Audi A3 is. Een gezicht op de beelden is echter niet waar te nemen.

Lelandais ging 's anderendaags, op zondag naar een carwash in de buurt waar hij zijn Audi een poetsbeurt van maar liefst 2 uur en 17 minuten gaf. De reinigingsdoekjes waarmee hij binnenin te werk ging, gooide hij niet weg, maar hield hij bij. Dat is allemaal vastgesteld op bewakingscamerabeelden van de carwash. Lelandais verklaarde daarover dat hij zijn wagen te koop wou stellen en daarom zijn voertuig uitgebreid kuiste. De man blijft aangehouden op verdenking van ontvoering en vrijheidsberoving van een minderjarige jonger dan 15 jaar. Van Maëlys zelf is vooralsnog geen spoor.