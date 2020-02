#WirsindHanau: oproep tot betoging tegen rechts HLA

20 februari 2020

20u23

Bron: Belga 0 Na de schietpartijen donderdag in twee shishabars in Hanau is in de Duitse stad onder de hashtag "#WirsindHanau" ("Wij zijn Hanau") opgeroepen tot een demonstratie tegen rechts op vrijdag. Initiatiefnemer is Grigorij Richters, een regisseur uit Hamburg. De betoging zou om 14 uur van start gaan op het marktplein. Op Facebook laat de organisator weten dat de stad toelating heeft gegeven voor de betoging.

#wirSindHanau Morgen organisieren wir um 14 Uhr in Hanau Zentrum eine Spontandemo gegen Rechts. Bitte kommen und teilen: https://t.co/4Q4WwG2JOW pic.twitter.com/TMDVYyIUM3 Grig Richters(@ GrigRichters) link

Donderdagavond vonden er in verschillende plaatsen in de deelstaat Hessen protestwakes plaats, die door duizenden mensen werden bijgewoond. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier, minister-president van Hessen Voker Bouffier en burgemeester van Hanau Claus Kaminsky spraken tijdens een wake in Hanau een menigte toe. Zo'n 5.000 mensen waren er opgedaagd. "We moeten laten zien dat we samen staan als samenleving, dat we ons niet laten intimideren, dat we niet van elkaar weglopen", zei Steinmeier onder meer.

Voorts waren er onder meer nog wakes in Frankfurt, Kassel, Fulda, Gießen en Darmstadt. Aan de Sint-Paulskerk in Frankfurt verzamelden ongeveer 3.500 mensen.

De 43-jarige dader schoot donderdag negen mensen met buitenlandse roots dood. Daarna doodde hij ook zijn 72-jarige moeder en zichzelf.

