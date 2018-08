“Winter is coming”: president Trump is niet gewapend tegen impeachment volgens zijn adviseurs avh

30 augustus 2018

21u55

Bron: Washington Post 1 De entourage van Donald Trump vreest voor problemen als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen niet winnen. Mochten de Democraten het Huis van Afgevaardigden overnemen, dan hangt Trump mogelijk een impeachmentprocedure boven het hoofd. En daar is de president absoluut niet klaar voor, klinkt het.

In de entourage van Trump heerst consensus: het juridische team van de president is niet gewapend tegen een eventuele storm mochten de Democraten binnenkort het Huis overnemen. Een Democratische meerderheid zou namelijk de doos van Pandora openen, met dagvaardingen en misschien zelfs een afzettingsprocedure tot gevolg. “Winter is coming”, klinkt het bij een bron dicht bij het Witte Huis. Dat schrijft Washington Post

Volgens Trumps naasten moet het juridische team snel versterkt worden, wil hij klaar zijn voor een eventuele Democratische meerderheid. Er gaan stemmen op om advocaat Abbe Lowell het team te laten vervoegen, maar die vertegenwoordigt momenteel nog Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner.

Trump heeft zijn persoonlijke advocaten naar verluidt al gevraagd naar de waarschijnlijkheid van impeachment, maar de president zou nog geen concrete plannen hebben om zich te wapenen. Trumps advocaat en ex-burgemeester van New York Rudolph Giuliani liet al verstaan dat hij en Trump impeachment al besproken hebben. “Impeachment is het enige dat boven zijn hoofd hangt, want strafrechtelijk kunnen ze hem niet aanklagen.”