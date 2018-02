“Winston Churchill had affaire met losbandige groottante Cara Delevingne”: onderzoeker ontdekt tape waarop ultiem bewijs zou staan Koen Van De Sype

26 februari 2018

12u41

Bron: Channel 4, The Guardian, Sunday Times 0 Het was jarenlang een hardnekkig gerucht, maar het werd nooit hard gemaakt. Tot nu, zo lijkt het, want een onderzoeker van de universiteit van Aberystwyth in Wales ontdekte volgens een nieuwe documentaire van het Britse Channel 4 een tape die zou aantonen dat de Britse oorlogspremier Winston Churchill wel degelijk een relatie zou hebben gehad met socialite Doris Castlerosse: de groottante van actrice en model Cara Delevingne.

Het was Warren Dockter die de opmerkelijke vondst deed. Hij was een tape aan het beluisteren waarop een interview stond dat de voormalige privésecretaris van Churchill - Sir John Colville - had gegeven aan archivisten van Churchill College aan de universiteit van Cambridge. De opname was twee jaar voor zijn dood gemaakt in 1987. Het gesprek was volgens Dockter lang en saai. Tot hij hem opeens iets opmerkelijks hoorde zeggen.

Seks

“Winston Churchill was niet echt bezig met seks en ik denk niet dat hij ooit een slippertje beging tijdens zijn huwelijk, dat 55 tot 60 jaar duurde. Behalve die ene keer”, klinkt het. “Lady Churchill was niet bij hem en in het maanlicht in het zuiden van Frankrijk had hij zeker en vast een affaire. Een korte relatie met Castlerosse, zoals ik denk dat ze heette. Doris Castlerosse, ja, dat was het.” (lees hieronder verder)

Caroline Delevingne – een nicht van Lady Castlerosse – bevestigde de relatie in een interview voor de documentaire van Channel 4, Churchill’s Secret Affair. “Ze hadden inderdaad een relatie”, vertelt ze daarin. “Elke keer dat Winston haar bezocht, kreeg het personeel een vrije dag. De volgende dag vertelde Doris alles in vertrouwen aan mijn moeder en die vertelde het door aan mij. Doris en mijn moeder waren niet alleen schoonzussen, ze waren ook goede vriendinnen.”

Churchill en Castlerosse ontmoetten elkaar tijdens vier vakanties op een Frans kasteel, dat eigendom was van actrice Maxine Elliott. Later zouden ze elkaar ook gezien hebben in haar flat in Londen. Churchill zou zeker twee portretten geschilderd hebben van Lady Castlerosse. In een brief uit 1934, die ontdekt werd door professor Richard Toye van de universiteit van Exeter, schrijft Churchill aan zijn minnares: “Wat hebben we een fijne tijd gehad op het kasteel van Maxine. Het was heerlijk om daar samen te zijn met jou. Je was weer een manifeste zege en een straal zon aan het zwembad.”

Gevaar

De relatie zou volgens het programma geduurd hebben van 1933 tot 1937, dus nog voor Churchill premier werd in 1940. Desondanks had het een gevaar kunnen zijn voor zijn premierschap. En zelfs de afloop van de Tweede Wereldoorlog kunnen beïnvloeden, zo schrijft de Sunday Times. (Lees hieronder verder)

Want in het begin van 1942 raakte het geld van Castlerosse op. En ontstond de vrees dat ze Churchill zou proberen te chanteren. Toen Churchill haar de deur had gewezen om zijn carrière niet in het gedrang te brengen, was ze naar Venetië verhuisd en een relatie begonnen met een Amerikaanse miljonair. Vandaar was ze naar Amerika verhuisd. Toen de oorlog uitbrak en haar uiterlijk door de tand des tijds werd aangetast, wilde ze graag terugkeren naar Groot-Brittannië. Gewapend met het schilderij dat hij van haar had gemaakt, trok Castlerosse naar Churchill toen die op bezoek was bij de Amerikaanse president Roosevelt. Want het Verenigd Koninkrijk had de VS nodig in de oorlog.

Dreiging

Onder de dreiging dat ze hun affaire bekend zou maken – wat zijn politieke carrière kon bedreigen – kon ze Churchill ervan overtuigen haar een zeldzaam zitje te geven op de vlucht naar huis. Veel goeds zou het haar niet brengen, want ze stierf kort na haar terugkeer in Londen in het Dorchester Hotel aan een overdosis slaaptabletten. (lees hieronder verder)

Na haar dood kon Lord Beaverbrook – de fixer van Churchill – het schilderij kopen van de broer van de vrouw. En zo bleef het geheim bewaard, tot de vrouw van Churchill erachter kwam in de jaren vijftig, zo schrijft The Guardian. Toen kreeg echtgenote Clementine enkele van de liefdesbrieven van haar man aan Castlerosse te zien. “Ze maakte er zich maandenlang zorgen over”, aldus nog onderzoeker Toye. “Clementine zei tegen Colville dat ze altijd had gedacht dat Winston trouw was geweest. Colville probeerde haar gerust te stellen met het argument dat veel echtgenoten vreemdgegaan zouden zijn op een maanverlichte nacht in het zuiden van Frankrijk. ‘Het is geen halszaak’, klonk het.”

Vrouw

Churchill huwde met zijn vrouw Clementine in 1908. Ze bleven uiteindelijk samen tot het overlijden van Churchill in 1965. In totaal waren ze 56 jaar getrouwd. Het huwelijk werd vaak omschreven als de grote kracht achter zijn politieke verwezenlijkingen.