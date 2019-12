'Wildplasser' opent vuur in Mexico-Stad, vier doden RL

08 december 2019

05u47

Bron: El País, ANP 0 In de hoofdstad van Mexico zijn vier mensen doodgeschoten in de buurt van het presidentiële paleis. Twee mensen raakten bij de schietpartij gewond, meldt de politie die de schutter heeft gedood. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador was in het buitenland toen het gebeurde.

Volgens de eerste bevindingen van de politie, was de dader in een binnenplaats van het historische centrum van Mexico-Stad op zoek naar een plekje om te plassen. Toen hij daar op werd aangesproken door buurtbewoners, trok hij een wapen en schoot hij op hen, waarbij de klagers gewond raakten. De toegesnelde politie eistte dat de man zijn vuurwapen liet zakken, toen hij dat weigerde, openden zij het vuur.

In een van de woningen die uitkijkt op de binnenplaats werd een paar uur later door de bewoners nog een stoffelijk overschot aangetroffen, maar het is nog niet duidelijk of het overlijden van die persoon ook verband houdt met de schietpartij.