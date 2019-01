'Wild West'-taferelen aan Romeinse peutertuin: 34-jarige vecht voor zijn leven jv

10 januari 2019

17u51

Bron: dpa 0 Net nadat een stel de kinderen in een peutertuin in Rome had afgezet, brak daar vandaag een schietpartij uit waarbij de man levensgevaarlijk gewond raakte, zo heeft het Italiaanse persbureau Ansa gemeld.

De 34-jarige Andrea Gioacchini vecht, gewond aan het hoofd, in een ziekenhuis voor zijn leven. Zijn partner liep minder ernstige verwondingen op.

Op Twitter sprak de Romeinse burgemeester Virgina Raggi haar ontzetting omtrent de schietpartij uit. Zij riep minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op zijn beloftes waar te maken meer politie in de hoofdstad te ontplooien.

Raggi is verbonden met de Vijfsterrenbeweging die met de Lega van Salvini Italië bestuurt. Maar herhaaldelijk bekritiseert Salvini haar manier van besturen.

Francesco Lollobrigida, de plaatselijke leider van de extreemrechtse oppositiepartij Broeders van Italië, noemde de schietpartij een ‘Wild West’-scène waardig.

Volgens Ansa heeft Gioacchini een crimineel verleden wegens drugs en woekerleningen. Onlangs was hij betrokken in een afpersingszaak rond de ex-vrouw van AS Roma voetballer Daniele De Rossi.