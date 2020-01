‘Wild gevecht’ bij après-ski in Oostenrijk: Nederlands meisje (18) bewerkt slachtoffer met gebroken fles Caspar Naber

20 januari 2020

09u08

Bron: AD.nl 2 In het populaire skioord Zell am See is in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarig Nederlands meisje gearresteerd omdat ze een Oostenrijkse leeftijdsgenoot zwaar mishandelde tijdens een volgens de politie ‘wild gevecht’. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en beslist daarna of de tiener in voorlopige hechtenis blijft, melden Oostenrijkse media.

Het incident vond plaats in een discotheek in wintersportoord Zell am See. De Nederlanders zagen hoe een van de twee Oostenrijkers – de ene 19 jaar oud, de andere 21 jaar – op tafel danste. Volgens de Oostenrijkse media niet ongewoon tijdens de après-ski.

Van tafel getrokken

De problemen begonnen toen een 26-jarige Nederlander de Oostenrijker van de tafel trok, waarbij de danser gewond raakte aan zijn hand. Daarop bemoeiden zowel de andere Oostenrijker als leden van de groep Nederlanders zich met de zaak. Een van de Oostenrijkers belandde op de grond. Op dat moment kwam het 18-jarige Nederlandse meisje volgens de politie tussenbeide. Ze schopte de Oostenrijker enkele keren tegen het hoofd en bewerkte hem daarna met een kapotgeslagen fles.

Intussen hadden discomedewerkers de politie gealarmeerd. Agenten wisten de vechtende wintersporters na enige moeite uit elkaar te halen. De twee Oostenrijkers werden overgebracht naar het ziekenhuis . Een van hen had een gebroken kaak en een reeks snijwonden, de andere kneuzingen.

Andere incidenten

Het is niet voor het eerst dat Nederlandse wintersporters op deze manier in het nieuws komen. Zo raakte een groep van minstens dertig man eind februari 2012 slaags in een après-skikroeg in Schwendau, zo’n 60 kilometer naar het zuidwesten. Daarbij vielen meerdere gewonden. Een van hen werd met een kapot bierglas in de nek gesneden. Aanleiding voor de ruzie zou een gestolen mobieltje zijn geweest.

In Gerlos, zo’n 20 kilometer verderop, kregen vijf Nederlanders het in dezelfde week aan de stok met een groep van tien Nederlanders. Die laatsten vluchtten een foyer van een hotel in, waarna de vijf hen bekogelden met houten banken, prullenbakken, flessen, stoeptegels en emmers. Vanuit het hotel werden deze spullen weer naar buiten gesmeten.

De kelner kreeg iets tegen zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis voor hechtingen. De groep van vijf maakte zich na de vechtpartij uit de voeten, maar werd later in een après-skibar door de politie aangetroffen. De aanleiding voor de ruzie was niet bekend.