"Wil jij mijn moeder vermoorden?" Moordenares geeft exclusief interview met Dr. Phil Tine Kintaert

18u01

Bron: News.com.au 1 Twitter/Dr. Phil Ooit omschreef Gypsy Rose Blanchard de relatie met haar moeder Dee Dee nog 'als een paar schoenen': "Bij de ene hoort de andere." En toch sloegen in 2015 de stoppen door, en beraamde de jongedame een plan om de vrouw om het leven te brengen. In een exclusief interview met Dr. Phil vertelt ze nu vanuit de gevangenis waarom ze haar moeder precies vermoordde.

In realiteit was de relatie tussen Gypsy Rose en Dee Dee helemaal verwrongen. De moeder leed aan een erge vorm van Münchhausen by Proxy, een psychische aandoening waarbij patiënten hun kinderen bewust ziek maken of ziektes veinzen. De buitenwereld dacht dat haar dochter, die in een rolstoel zat en sondevoeding kreeg, zwaar ziek was. Maar eigenlijk waren de talloze aandoeningen - waaronder spierdystrofie, epilepsie, zware astma en leukemie - compleet verzonnen. De volkomen gezonde Gypsy werd 23 jaar lang gedwongen om zich ziek te gedragen.

Dee Dee, die samen met haar dochter in Missouri woonde, bouwde het web van leugens meesterlijk op. Ze was zo goed in liegen dat zelfs Gypsy's vader dacht dat zijn dochter invalide was. De buitenwereld omschreef haar als de 'perfecte' moeder die alles opgaf voor haar kind, maar intussen zat de jonge vrouw opgesloten in een vicieuze cirkel van mishandeling. "Mijn moeder vertelde de dokters dat ik mentaal niet in staat was om mijn eigen beslissingen te maken", vertelt Gypsy in een interview met de beroemde Dr. Phil. "'Ze heeft de geest van een kind', zei ze. Ze vertelde me dat ze van me hield en me alleen maar probeerde te beschermen, maar ik had eigenlijk bescherming tegen haar nodig."

HBO Gypsy Rose en haar moeder Dee Dee

Aan bed gekluisterd

Naarmate Gypsy ouder werd, werd het voor Dee Dee steeds moeilijker om haar dochter onder de duim te houden. "Ze dreigde ermee om mijn vingers met een hamer te bewerken als ik iemand contacteerde. Ze kocht handboeien en een leiband voor honden, en bond me letterlijk aan het bed. Ik begrijp echt niet hoe iemand zijn kind dat kan aandoen."

Intussen leerde Gypsy iemand kennen op een christelijke datingwebsite. Het klikte tussen haar en Nicholas Godejohn, en de twee begonnen een relatie. De jongeman had wel zo zijn eigen problemen: volgens de jongedame had hij een dissociatieve identiteitsstoornis met verschillende persoonlijkheden. En die waren allemaal agressief en gewelddadig. "Een van hen heette 'Viktor', een vampier van 500 jaar oud. Ik was drie jaar met hem samen, maar ik hield enkel van zijn 'goede kant'."

HBO Gypsy Rose

"Vraag het aan Viktor"

Het was wel die slechte kant die Gypsy uiteindelijk gebruikte om haar moeder om te brengen. Tegen 2015 werd ze stilaan wanhopig. "Ik en Jonathan hadden er al over gesproken om haar te vermoorden. We noemden het 'plan b'." Toen ze in een zware ruzie verwikkeld raakte met haar moeder over een onnodige operatie aan haar voedingssonde had ze er genoeg van. "Ik belde Nick op. Hij zei 'vraag het maar aan Viktor'. En dus zei ik 'Viktor, wil jij mijn moeder vermoorden, want ik kan het zelf niet."

Nicholas/Viktor nam een bus van Wisconsin naar Missouri. "Hij sliep in een nabijgelegen hotel. Ik sms'te hem wanneer mijn moeder ging slapen en liet hem daarna binnen. Ik gaf hem het mes en hij gaf me de opdracht om te schuilen in de badkamer, waar ik mijn handen over mijn oren drukte. Ik wilde niets horen, maar ik hoorde wel wat. Mijn moeder schreeuwde meermaals. Ik wilde hem gaan helpen, maar Nick had me gewaarschuwd dat Viktor mij ook pijn zou kunnen doen. Ik was erg bang. Ze riep drie of vier keer mijn naam en ze vroeg om hulp. En toen werd alles stil."

YouTube/Dr. Phil Gypsy Rose

Overdreven straf

Gypsy postte daarna nog op Facebook: "De bitch is dood". Het was dus meteen duidelijk wie er verantwoordelijk was voor het neersteken van Dee Dee, en in juli 2016 pleitte ze schuldig aan moord in de tweede graad. De rechter vond dat de problematische relatie met haar moeder onder verzachtende omstandigheden viel, en gaf haar uiteindelijk 'maar' tien jaar cel. De vrouw vindt dat echter niet verdiend. "Moord is nooit oké, maar tien jaar vind ik overdreven. Ik denk ook niet dat ik in de gevangenis de hulp zal krijgen die ik nodig heb." Als Dr. Phil haar vraagt of ze blij is dat haar moeder dood is, antwoordt ze 'nee'. "Maar ik ben wel blij dat ik uit die situatie ben. Ze verdiende het niet om te sterven, maar wel om te zitten waar ik nu zit. Ze heeft me geleerd om te liegen zonder schuldgevoel. Maar ik probeer nu een goede persoon te worden."

Nicholas pleitte niet schuldig aan moord in de eerste graad. Zijn proces komt volgende maand voor.