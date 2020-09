“Wil je zwijgen, man?”: Trump en Biden clashen in een ongezien chaotisch en gemeen eerste debat: dit waren de 9 opvallendste momenten TT

30 september 2020

05u27 0 Hoeveel keer Donald Trump Joe Biden onderbroken heeft in het allereerste tv-debat tussen beide presidentskandidaten? Niemand die de tel zelfs na een kwartier nog kon bijhouden. De winnaar van de avond lijkt vooral de antipolitiek te zijn, met de ene kandidaat die het bij momenten wanhopig richting inhoud probeerde te sturen, terwijl de andere in zijn welbekende stijl een debat onmogelijk probeerde te maken met persoonlijke aanvallen. Dit waren de negen opvallendste momenten.

“Wil je zwijgen, man?”

Al na amper een kwartier krijgt Biden het zo op zijn heupen van de constante onderbrekingen van Trump dat hij uithaalt. “Wil je zwijgen, man”, bijt hij hem toe. Op voorhand hebben beide kampen afgesproken dat kandidaten elkaar niet zullen onderbreken in sommige delen van het debat. Maar de moderator - Chris Wallace van de conservatieve nieuwszender Fox News - heeft het al meteen bij het eerste thema moeilijk om dat af te dwingen. “Dit was echt constructief”, sneert Biden.

Over dat thema, de geplande benoeming van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett in het Hooggerechtshof, zegt Biden dat dat overhaast gebeurt. De Democraten willen dat ermee gewacht wordt tot na de verkiezingen.



“Wij wonnen de verkiezingen”, verdedigt Trump zijn keuze om nu al een nieuwe rechter aan te duiden. “We hebben de Senaat en het Witte Huis. En we hebben een fantastische kandidaat. We hebben het recht haar aan te stellen. De Democraten zouden het ook doen, en zelfs sneller. Ze probeerden het ook, maar konden het niet (in 2016 hield de Senaat met een meerderheid van Republikeinen Obama’s kandidaat tegen, red.).”



Volgens Biden moet het Amerikaanse volk wel zijn zeg kunnen doen. “De verkiezingen zijn al begonnen. Tienduizenden mensen hebben al gestemd. Dus we moeten wachten op het resultaat van de verkiezingen voor president en vicepresident.”

“Laat mij je even sluiten, Joe”

“Let me shut you for a second, Joe”, klinkt de zoveelste onderbreking door Trump, wanneer Biden het punt probeert te maken dat Trumps aanpak van de coronacrisis desastreus is geweest. “Dit is dezelfde man die zei dat het virus weg zou zijn bij Pasen. Dat het weg zou gaan met warmer weer. Dit is de man die zei dat je bleekmiddel in je arm moet spuiten. Dat is niet slim.”

“Dat was sarcastisch”, volgens Trump. “Je was bij de laatsten in je schooljaar. Spreek mij niet over ‘slim’, Joe. Hij wil dit land sluiten. Ik wil het openhouden.” Wanneer Biden wil antwoorden, mag hij niet van Trump. Laat mij je even sluiten, Joe.” De schuld voor het coronavirus legde de president bij ‘Chinese plaag’, maar de economie moet open blijven, argumenteerde hij.

Het is moeilijk ooit het woord te krijgen met deze clown Joe Biden over Donald Trump

“Laat hem antwoorden!”

Ook presentator Chris Wallace krijgt het na een tijd op de heupen van Trumps constante onderbrekingen en moet tussenkomen om Biden de kans te geven zijn punt te maken. De voormalige vicepresident heeft het bij moment moeilijk om inhoudelijk in te gaan op thema’s, en vergist zich daarbij regelmatig van cijfers en details.

Trump slaat Biden om de oren met verwijten en beschuldigingen, onder andere over de rol van zijn zoon Hunter Biden in Rusland. Volgens Trump heeft die mogelijk smeergeld ontvangen van Moskou. Biden krijgt de kans zelfs niet die beschuldiging te weerleggen. “Laat hem antwoorden! U krijgt het woord, mijnheer Biden. Het land zou beter af zijn als u hem zou laten uitspreken”, aldus Wallace tegen Trump. “En hij dan?”, vraagt Trump zich af. “Wel, u onderbreekt hem veel meer.”

“Het is moeilijk ooit het woord te krijgen met deze clown”, is het antwoord van Biden.

“Toon je belastingdocumenten”

“Toon ze dan. Toon ze. Toon ze.” Het is een van de momenten waarop Biden Trump in het defensief duwt, wanneer die laatste de vraag krijgt of het klopt dat hij in 2016 en 2017 slechts 750 dollar aan belastingen heeft betaalt en Biden Trump onderbreekt om te zeggen dat hij zijn aangiftes maar vrij moet geven.

Trump ontkende dat hij weinig belastingen betaalde, maar tegelijkertijd bevestigde hij het ook weer. “Ik heb miljoenen betaald in inkomstenbelastingen. Ik heb miljoenen betaald. Maar zoals iedereen - tenzij hij dom is - gaat dat door de financiële mallemolen. Zoals iedereen zijn er belastingkredieten, die we trouwens van hem en Obama hebben gekregen.”

“Je durft het niet, Joe”

Wanneer het over politiegeweld en de Black Lives Matter-protesten gaat, krijgt Biden de volle laag van Trump. Die verwijt de Democraat te weigeren de politie te steunen. “Je de durft het niet over ‘law enforcement’ hebben, Joe. Je durft het niet, want dan zou je je radicaal linkse aanhang verliezen.”

Biden durft het echter wel en zegt dat de overgrote meerderheid van de agenten goede, eerlijke, mensen zijn. “Ik ben tegen het afnemen van geld voor de politie. Maar er zijn rotte appels en die moeten eruit. De meeste agenten zijn niet blij met wat er is gebeurd met George Floyd. Geweld is nooit gepast, vredevol demonstreren wel.”

Hij verwijt Trump “een racist” te zijn. “We zijn allemaal Amerikanen. De enige manier om Amerika samen te brengen is door alle Amerikanen samen te brengen. Er is niets wat we samen niet kunnen doen.”

Biden verwijt Trump ook dat hij geen aandacht heeft voor de problemen van de gewone man, en voor de buitenwijken in de steden. “Hij zou een buitenwijk enkel herkennen als hij een foute afslag zou nemen.”

Proud Boys. Hou je in en hou je klaar Donald Trump spreekt de extreemrechtse groepering Proud Boys rechtstreeks toe

“Doe het dan. Doe het”

Trump weigerde tijdens het debat om extreemrechts geweld en blanke supremacisten expliciet te veroordelen. Hij verklaarde dat “wel te willen doen” na een vraag van de presentator, waarop Biden hem verschillende keren onderbrak en “Doe het dan” toewierp.

Trump ging er niet op in en schakelde meteen over naar “links geweld” dat volgens hem veel vaker voorkomt. “Proud Boys”, zo leek hij de extreemrechtse neofascistische organisatie rechtstreeks toe te spreken. “Hou je in en hou je klaar. Maar laat me je iets vertellen. Iemand moet iets doen aan antifa en links. Dit is geen extreemrechts probleem. Dit is links.”

“Hij is Poetins handpop”

Op de vraag waarom kiezers voor hen zouden moeten stemmen, mochten zowel Trump als Biden elk twee minuten antwoorden.

Trump: “Omdat er nooit eerder een president is die meer heeft gedaan dan ik, en dat ondanks de afzettingsprocedure, wat een hoax was. We moesten beide flanken bekampen. Voor covid hadden we de beste economie ooit, alles ging goed. Er was eenheid, maar toen werden we getroffen, en nu zijn we opnieuw aan het opbouwen. Er zijn honderden rechters benoemd. Dat is een record. Obama en hij hebben mij 128 vacatures achtergelaten op het einde van hun termijn. Dat doe je niet. Als ik van zijn partij was, zou ik zeggen dat als je 128 vacatures achterlaat, je geen goede president bent.”

Biden liet Trump bij zijn argumentatie uitspreken, maar het omgekeerde gebeurde daarna niet. Bidens betoog werd door de president opnieuw verschillende keren onderbroken. “Onder deze president zijn we armer, zieker, en meer verdeeld geworden. Obama en ik erfden een recessie en brachten de economie erbovenop. Hij is Poetins handpop. We zijn armer. De miljardairs zijn rijker geworden. Maar jullie thuis, hebben nu minder dan vroeger. Er is meer geweld, en dat is zijn schuld. En we zijn verdeelder, maar dat kan zo niet blijven duren.”

Mijn zoon was een jaar in Irak. Hij was geen loser, hij was een patriot, en de mensen daar waren helden

“Mijn zoon was geen loser”

Het debat werd persoonlijk toen Biden over zijn zoon Beau begon, die in het leger in Irak heeft gediend en in 2015 overleed na een herstentumor. “De manier waarop u militairen losers en suckers noemt... Mijn zoon was een jaar in Irak. Hij was geen loser, hij was een patriot, en de mensen daar waren helden.”

Trump onderbrak Biden hier opnieuw, vroeg hem of hij het over zijn zoon Hunter had, en bracht diens vroegere drugsverslaving onder de aandacht. Biden liet zich er niet door uit zijn lood slaan. “Mijn zoon had een drugsprobleem. Hij is er overheen geraakt en ik ben trots op hem.”

“U maakt mensen bang”

Op de vraag of beide kandidaten de uitslag zouden accepteren, antwoordde Biden eerst bevestigend. “Zijn eigen FBI en Homeland Security ontkennen dat stemmen per post fraude uitlokt. Hij doet het zelf en stuurt zijn stembrief naar Florida( Trump woont in New York maar staat geregistreerd in Florida, red.) Hij riep het volk op te stemmen, op welke manier dan ook. “Doe het. Als ik win, zal ik het accepteren. Als ik verlies, zal ik het accepteren. Hij weigert dat te doen. Trump probeert mensen te ontmoedigen en bang te maken. Dus stem. U hebt de controle om te bepalen hoe de komende vier jaar in de VS eruit zullen zien.”

Trump daarentegen riep zijn aanhangers op de stembureaus in de gaten te houden en herhaalde zijn eerdere ongefundeerde beweringen dat het grootschalige stemmen per brief volgens hem tot verkiezingsfraude zal leiden. “Wat de stembrieven betreft, het is een ramp. Ze sturen miljoenen stembrieven over heel het land uit. Ze worden verkocht, ze teruggevonden in vijvers, toevallig met Trumps naam erop.” De uitslag zal volgens Trump “mogelijk maanden op zich laten wachten”.