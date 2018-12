“Wikileaks-oprichter Assange kan binnenkort ambassade in Londen verlaten” kg

06 december 2018

20u14

Wikileaks-oprichter Julian Assange zou binnenkort de Ecuadoraanse ambassade in Londen kunnen verlaten. Dat heeft de Ecuadoraanse president Lenin Moreno vandaag gezegd. Moreno zou van Groot-Brittannië voldoende schriftelijke garanties hebben gekregen dat Assange aan geen enkel land wordt uitgeleverd waar hij de doodstraf riskeert. De president verklaarde tegelijk dat hij Assange niet zal dwingen om de ambassade te verlaten.

"De voorwaarden zijn vervuld opdat meneer Assange kan overwegen om quasi vrij (de ambassade) te verlaten. Ik zeg 'quasi vrij' want we mogen niet vergeten dat hij zich niet heeft aangediend in de Britse rechtbanken en dat hij daarvoor een niet zo lange straf zou moeten uitzitten. Het is aan het Britse gerecht om daarover te beslissen", aldus de president.



Volgens Moreno heeft de Britse regering officieel aan Quito laten weten "dat de grondwet van Groot-Brittannië niet toestaat dat een persoon wordt uitgeleverd aan een land waar zijn leven in gevaar is".

Asiel

De 47-jarige Julian Assange leeft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij heeft er asiel gekregen, nadat tegen hem door Zweden een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd op basis van een klacht wegens seksueel misbruik. Hoewel de zaak al in mei van vorig jaar door het Zweedse parket werd geseponeerd, gaven de Britten aan dat ze hem toch zouden aanhouden omdat hij door zijn vlucht naar de ambassade de wet zou hebben overtreden.



Toch vreest Assange vooral de Amerikanen. De Britten zouden de klokkenluider kunnen uitleveren aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor de publicatie van honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan via WikiLeaks.