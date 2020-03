“Wij willen dat iedereen deze beelden ziet”: toestand in zwaarst getroffen ziekenhuis Bergamo is catastrofaal Sven Van Malderen

20 maart 2020

12u44

Bron: Sky News 1858 “Bergamo is de oorlog aan het verliezen.” Zo begint een pakkende reportage van Sky News in het zwaarst getroffen ziekenhuis van de stad. Op elke plek waar de camera filmt, liggen patiënten te vechten voor hun leven. De beelden grijpen naar de keel, maar de lokale dokters en verplegers willen net dat u deze grimmige taferelen ziet. “Stel jullie regering de vraag of ze wel genoeg onderneemt tegen het coronavirus. Wij wisten niet wat op ons afkwam. Dat excuus kunnen jullie niet meer gebruiken”, klinkt het luid en duidelijk.

Van een afgebakende dienst intensieve zorgen is al lang geen sprake meer. Nieuwe patiënten die binnengebracht worden, belanden meteen op de gang. De beademingsmachines doen hun werk, maar het blijft happen naar lucht. De plastic bubbels die u over de hoofden van sommige patiënten ziet, dienen om de druk op de longen te verlichten. Dat het zo snel uit de hand zou lopen, had niemand verwacht.

“Zoiets hebben we nooit eerder meegemaakt”, vertelt Roberto Cosentini als hoofd van de dienst intensieve zorgen. “Dit wordt een aanslag voor elk gezondheidssysteem. In de meeste gevallen gaat het om een bijzonder zware chronische longontsteking. Elke dag komen er hier vijftig à zestig patiënten bij.”

“Sluit alles hermetisch af”

Het Papa Giovanni XXII-ziekenhuis is een van de meest geavanceerde van Europa. En toch wordt het medisch personeel er op de knieën gedwongen. Dokter Lorenzo Grazioli doet een oproep naar andere landen. “Volg het voorbeeld van China en Italië en sluit alles hermetisch af. Enkel zo kan het virus afgeremd worden. Het woord ‘verslaan’ durf ik nog niet in de mond nemen.”

“Als specialist op de intensivecareafdeling ben ik wel wat gewend, maar ik heb nog nooit zoveel stress gekend als nu. We doen met honderd anesthesisten ons uiterste best, maar blijkbaar is het nog niet genoeg.”

“Cijfers zijn nog onderschatting”

In de streek rond Bergamo loopt het aantal doden boven de vijfhonderd, in de volledige provincie Lombardije klimt de teller zelfs al boven de tweeduizend. Maar volgens burgemeester Giorgio Gori liggen de echte cijfers nog hoger. “Officieel zijn er in onze stad slechts 31 mensen gestorven aan Covid-19, maar dat lijkt mij weinig. De voorbije twee weken zijn er in totaal al 167 mensen gestorven. Dat zijn er drie keer meer dan vorig jaar rond dezelfde periode. Die grote stijging is niet te verklaren door die 31 officiële gevallen alleen. Er moet sprake zijn van een onderschatting.”

Broeihaard vanwege gemist geval

Een indrukwekkende colonne legervoertuigen doorkruiste eergisteravond het centrum van de Italiaanse stad. Het crematorium draait 24 uur op 24, maar de toestroom wordt simpelweg te groot. Volgens de gouverneur van Lombardije nadert het moment dat zieken geen behandeling meer zullen krijgen.

Volgens Italiaanse media is de broeihaard terug te brengen tot Alzano Lombardo, een gemeente van 15.000 inwoners vlak bij Bergamo. Daar zouden op 23 februari twee besmette personen in het lokale ziekenhuis zijn opgenomen. Zeker één van hen zou via de spoed naar binnen zijn gekomen, waar hij niet gescheiden werd van de rest. De spoeddienst van het lokale ziekenhuis zou bovendien erg klein zijn en er waren nog andere patiënten aanwezig. Mogelijk zijn die daar ook besmet geraakt en hebben zij het virus vervolgens verder verspreid in het ziekenhuis.

Lees ook: Zo gaat het eraan toe in het zenuwcentrum van de coronastrijd: “Een dag duurt soms tot drie uur ’s nachts”

Meer over Bergamo

gezondheid