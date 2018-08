"Wij verdienen beter": Noord-Ierland verbreekt Belgisch record van 541 dagen regeringsvorming SVM

28 augustus 2018

16u14

Bron: Belga 4 In Noord-Ierland zijn vanavond een reeks protestdemonstraties gepland tegen het feit dat de regio al 589 dagen zonder regering zit. Daarmee wordt het Belgische record van 541 dagen regeringsvorming -in aanloop naar de regering Di Rupo in 2011- ruimschoots overtroffen. Een oplossing voor Noord-Ierland lijkt nog ver weg: ten vroegste in de herfst zouden er opnieuw formatiegesprekken worden gevoerd.

De demonstraties onder de slogan #wedeservebetter (we verdienen beter; nvdr), zouden vanavond in verschillende steden worden gehouden. In Belfast staat een "vredevolle en gezinsvriendelijke" manifestatie op het programma "om de politici aan te zetten weer aan het werk te gaan".

Op 16 januari 2017 viel de Noord-Ierse regering na een conflict tussen de Democratische Unionisten en Sinn Féin over plannen rond hernieuwbare energie. Sindsdien kwamen beide partijen nog geen stap dichter bij elkaar.

Noord-Ierland maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk en dus worden heel wat bestuurszaken geregeld vanuit Londen. De regio zelf wordt momenteel geleid door topambtenaren. Maar hun macht is beperkt, waardoor beslissingen over bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg of infrastructuur geblokkeerd blijven. Ook bedrijfsinvesteringen liggen stil, met de brexit als versterkende factor.

Making posters for TONIGHTS #wedeservebetter march in Newcastle co.down! #august28 @bbcnewsline @utv @WeDeserveBette5 pic.twitter.com/qV1icYJkF3 Laura(@ buttonlb) link

Meer over Noord-Ierland