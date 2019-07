"Wij sluiten niet zomaar een weg af! Iemand vocht voor zijn leven": Nederlandse politie hekelt gefrustreerde bestuurders na ongeluk SVZ

17 juli 2019

11u22

Bron: AD.nl 0 Het politiekorps van de Nederlandse gemeente Zeewolde (Flevoland) heeft in een aangrijpende oproep op Facebook gefrustreerde automobilisten de les gelezen. Aanleiding was een zwaar ongeval gisteravond. De weg bleef lang afgesloten en agenten kregen daarop woedende reacties van automobilisten. “Maar er was iemand aan het vechten voor zijn leven.”

Bij het zware ongeval gistervooravond waren vijf auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Vanwege de enorme ravage én meerdere gewonden bleef de weg urenlang dicht.



Niet alle weggebruikers hadden begrip voor die afsluiting, schrijft de politie op Facebook. “Na een werkdag wil iedereen graag zo snel mogelijk naar huis. Wij, hulpverleners, stuiten elke keer op onbegrip van medeweggebruikers die hun route dan moeten wijzigen in verband met een wegafsluiting. Lieve bestuurders, wij sluiten niet zomaar een weg af!”

Vechten voor zijn leven

Het ongeluk was behoorlijk ernstig, schrijven de agenten. “Er zat iemand bekneld in zijn voertuig die aan het vechten was voor zijn leven. Een stukje begrip van de medeweggebruikers is dan ook wel op zijn plaats.”



"In plaats van uw frustratie te uiten over de diverse wegafsluitingen. U bent tenminste nog wél onderweg naar huis, enkel met een omweg”, luidt het nog. En onderaan het berichtje schrijft de politie met een hashtag: doe's lief.



Het bericht werd in korte tijd veelvuldig gedeeld en geliket. In de reacties is er vooral steun voor de politie. ‘Mooi gesproken en dankbaar voor de inzet die jullie doen. Ik rij liever om dan met de gedachten dat iemand zijn leven gered wordt’, schrijft Chantal Plantjé. Isabella van Dijk-Verdoorn reageert met: ‘Mijn man kwam later thuis, maar hij kwam wel thuis. Die minuten zijn niets, want ons leven is niet overhoopgegooid.’

Mijn man kwam later thuis, maar hij kwam wel thuis Isabella van Dijk-Verdoorn op Facebook

Beste gehaaste bestuurders,

Na een werkdag wil iedereen graag zo snel mogelijk naar huis. Zo ook een aantal bestuurders die vandaag onderweg waren op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Almere.

Jeugdagent Zeewolde