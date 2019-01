“Wie mijn echte vader is interesseert me niet”: miljonair ontdekt dat hij al heel zijn leven onvruchtbaar is, maar ‘zijn’ zoon ligt er niet van wakker SVM

10 januari 2019

18u15

Bron: Daily Mail 0 “Ik weet niet wie mijn echte vader is. Het interesseert me ook niet.” Zo reageert Joel Mason op de uiterst bizarre wending die drie jaar geleden in zijn leven plaatsvond. De 19-jarige Brit dacht tot dan toe dat miljonair Richard zijn vader was. Dat ballonnetje werd echter doorprikt toen bleek dat de zakenman aan taaislijmziekte lijdt. Door die aandoening was hij al sinds zijn geboorte onvruchtbaar en dus kon hij Joel en twee andere zonen niet verwekt hebben. DNA-tests bevestigden nadien die conclusie.

Zijn moeder gaf in 2016 toe dat ze overspel gepleegd had, maar Joel verwijt Kate niets. “Ik heb het haar nooit kwalijk genomen. Ze was niet gelukkig in haar huwelijk, maar wilde wel graag kinderen. Ik zal Richard altijd als mijn echte vader blijven beschouwen, maar ik heb hem nu al enkele jaren niet meer gesproken. Vanaf m’n vijftiende had ik door dat hij een manipulator is.”

Kate en Richard werkten allebei voor de Barclays Bank. In 1987 gaf het koppel elkaar het jawoord, hun huwelijk zou uiteindelijk twintig jaar lang standhouden. De oudste zoon Willem is inmiddels 23 jaar, daarnaast is er met Joel en Ed ook een tweeling van 19 jaar. De bedrogen echtgenoot vermoedt dat de geheime affaire zeker vijf jaar lang aangesleept moet hebben.

“Uit op aandacht”

“Ik voelde helemaal niets toen de uitslag van de test bekend werd”, stelt Joel. “Mijn ouders waren gescheiden en in mijn ogen was hij toch mijn papa niet meer. Ik heb mijn moeder niet gevraagd wie dan wel mijn echte vader is. Ze zou me dat zeker vertellen, maar ik wil het gewoon niet weten.”

Dat Richard met het verhaal naar de pers gestapt is, schiet wel in het verkeerde keelgat. “Typisch iets voor hem, maar we waren er wel door verrast. Hij start graag een nieuwe zaak op, dan kan hij natuurlijk alle aandacht gebruiken. Hij weet al twee jaar dat hij niet onze vader is, waarom is al deze heisa dan nu plots nodig?”

De zakenman spande een rechtszaak aan, met als gevolg dat Kate hem voor het bedrog een emotionele schadevergoeding van 280.000 euro moet terugbetalen. Een peulschil, want bij de scheiding had ze zelf bijna 4.500.000 euro uit de brand gesleept. “Ik kon beide standpunten wel begrijpen, dus die 280.000 euro leek me uiteindelijk een billijk bedrag”, oordeelt Joel.

“Alsof ik in ‘The Matrix’ leef”

Naast Joel heeft ook Will alle contact met zijn vader verbroken. Richard blijft naar eigen zeggen als een gebroken man achter. “Je weet niet meer wat echt is en wat niet, alsof ik in ‘The Matrix’ leef. Het enige positieve uit dat huwelijk waren net die drie jongens. En dan zegt iemand plots dat die realiteit nooit bestaan heeft.”

“Via Facebook zie ik nog altijd wat mijn oogappels uitspoken. De oudste is intussen afgestudeerd, maar ik werd niet uitgenodigd op dat feestje. Kerstcadeaus? Kan ik hen niet meer geven, dat breekt mijn hart. Om dan nog te zwijgen van al die berichten van trotse ouders die ik zie passeren via sociale media. Dat is allemaal van me afgenomen.”

Opmerkelijk: toen Kate voor de eerste keer zwanger was, begon ze zich te interesseren in het jodendom. Ze stond er ook op dat hun kinderen een joodse tweede naam kregen. Richard vermoedt dat ze hiermee een aanwijzing omtrent de identiteit van de echte vader weggaf.

Moneysupermarket

Op professioneel vlak richtte Richard mee MoneySupermarket op, een site waarop allerlei prijzen met elkaar vergeleken worden. Zijn carrière maakte een steile opgang, hij werd er schatrijk door. “Maar na onze scheiding wilde Kate steeds meer geld van me aftroggelen. En dat terwijl de biologische vader geen cent voor onze kinderen betaald heeft. Voor zover ik weet althans... Ik zou graag hebben dat die man uit de schaduw treedt als hij dit artikel leest, al was het maar voor de gemoedsrust van mijn zonen. Want ja, zo noem ik ze nog steeds.”

Joel is hier echter niet mee gediend. “Waarom is dat nu nodig? Onze biologische vader weet naar alle waarschijnlijkheid niet eens van ons bestaan af.”

Longcapaciteit stevig achteruit

De taaislijmziekte betekent dat de levensverwachting van Richard een serieuze knauw gekregen heeft. Zijn longcapaciteit is er in twee jaar tijd twaalf procent op achteruitgegaan, binnen tien jaar zal er allicht een beademingsmachine aan te pas moeten komen. “Er staat me dezelfde lijdensweg te wachten als mijn zus Susan. Zij moest in 1989 een longtransplantatie krijgen, maar is op de operatietafel gestorven.”

In de ontbijtshow ‘Good Morning Britain’ mocht Richard voor de laatste keer zijn verhaal komen doen. Hij gaf er mee dat hij absoluut geen spijt had van het proces dat hij aangespannen had. “Kate is een koud persoon, maar ik heb al die tijd wel gedacht dat ze een goede mama was. En dan lapt ze me zoiets. Deze leugen is 23 jaar geleden door haar gestart, ik had alle recht om te reageren.”

Tot slot volgde er nog een emotionele oproep voor de drie zonen. “Jongens, ik heb niets verkeerds gedaan. Ik hou van jullie allemaal. Laten we een pint gaan drinken en een stevig potje uithuilen, wie weet kan alles weer zoals vroeger worden.” Kate zelf weigert voorlopig alle commentaar.