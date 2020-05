“Wie is de volgende, papa? Jij of ik?” Jongetje (7) stelt hartbrekende vraag nadat zijn mama en grootmoeder zijn gestorven aan coronavirus KVE

Bron: Daily Mail, Sky News 6 De Brit Chris Cadby is getroffen door een dubbele tragedie nadat zijn vrouw Julianne bezweek aan het coronavirus, slechts vier dagen na de dood van haar eigen moeder Joan. De man moest daarenboven het vreselijke nieuws aan zijn zevenjarige zoontje Evan vertellen, waarna het jongetje hem de hartverscheurende vraag stelde: “Wie is de volgende papa? Ben jij het of word ik het?”

Zelf raakte Chris ook besmet met het coronavirus, maar kwam er uiteindelijk zonder veel kleerscheuren vanaf. Zijn echtgenote en schoonmoeder daarentegen overleefden het niet.

“Het coronavirus heeft onze familie verwoest en we hebben nochtans niets verkeerd gedaan”, vertelt hij. “Mijn schoonmoeder Joan stierf op paaszaterdag. Ze was 84 en woonde bij ons in nadat ze na een operatie een tijd had verbleven op een Covid-afdeling”, legt hij uit. “Haar toestand verslechterde zienderogen tijdens het paasweekend. Die zaterdag is ze gestorven. Het was verschrikkelijk.”



Daarop moest Chris het nieuws aan zijn vrouw vertellen. Julianne zat in zelfisolatie op de slaapkamer omdat ze zelf symptomen van het virus had. “Ik opende de slaapkamerdeur en zei dat haar moeder was overleden. Ik kon zelfs niet naar binnen om haar te omhelzen. Ik moest haar alleen achterlaten. Ik kon niets anders doen.”



Slechts vier dagen later verslechterde ook de toestand van Julianne. “Het was net voor middernacht en ze had me gevraagd om een bad voor haar te laten vollopen. Toen ik weer naar binnen ging om haar te zien, zei ze: ‘Ik denk dat ik naar het ziekenhuis moet’.”



“Zodra ze dat had gezegd, belde ik de hulpdiensten. Maar tegen de tijd dat ik het nummer had ingevoerd en me naar haar omdraaide, lag ze ineengezakt op het bed.



Ik wist dat ze gestorven was.



Ik probeerde haar nog te reanimeren vooraleer de ambulance er was, maar het mocht niet baten. Ik moest daarop de kracht vinden om aan Evan te vertellen wat er was gebeurd. Hij had zijn mama al een week niet meer gezien omdat ze in zelfisolatie zat.

Ik zei tegen hem: ‘Evan, mama is je grootmoeder gaan vergezellen in de hemel’. Die namiddag vroeg hij aan me: ‘Wie zal de volgende zijn, papa? Zal jij het zijn of ik?’”

“Ik zei: ‘Ik hoop dat het niemand van ons twee zal zijn. Dit willen we toch niet meer? ‘”

‘Nee’ antwoordde kleine Evan. “Hij is pas zeven en begrijpt dat zijn moeder niet meer terugkomt. Maar ik denk niet dat hij het al heeft aanvaard.”

Chris van zijn kant moest vervolgens ook in het ziekenhuis worden opgenomen met symptomen van het coronavirus, waarna Evan bij familie moest verblijven.

Evan testte eveneens positief, maar heeft geen symptomen. “Ik kan niet wachten om hem een dikke knuffel te geven”, aldus Chris.

Julianne en Joan zullen samen worden begraven. “Er kunnen maar 10 mensen naar de plechtigheid komen. Ze verdienen beter, maar helaas beseffen we dat we ons aan de regels moeten houden.”

Andere vaders en moeders van kinderen die op dezelfde school zitten als Evan, hebben geld ingezameld voor het hard getroffen gezin. “Het komt allemaal aan Evan toe wanneer hij 18 wordt”, verklaart de vader. “Het geld brengt onze dierbaren niet terug, maar ik kan de mensen niet genoeg bedanken.”

“Ik heb voor iedereen nog een advies: hou je aan de lockdownmaatregelen en blijf binnen. Doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle anderen. Blijf gewoon thuis. Het leven is te kort.”

