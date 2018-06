"What the...?": politiewagens achtervolgen gestolen tank die door stad dendert sam

06 juni 2018

11u24

Bron: NBC, Storyful 8 "Dit is waanzinnig!", schrijft de stomverbaasde Parker Slaybaugh uit het Amerikaanse Richmond (Virginia). "Iemand heeft een tankachtig voertuig gekaapt van Fort Pickett en reed er net mee langs ons appartement!"

Het incident gebeurde gisteravond. Op de beelden die Slaybaugh en andere verbaasde inwoners maakten is te zien hoe het rupsvoertuig door de straat dendert, voorafgegaan en vooral gevolgd door een hoop politiewagens met sirenes en zwaailichten.

Geen wapens

Het ging om een gepantserd voertuig voor personenvervoer waarmee een man gisteravond iets voor 20.00 uur wegreed uit een basis in Fort Pickett, die wordt gebruikt voor de opleiding van de Nationale Garde. Het rupsvoertuig haalde meer dan 70 km/u, maar had geen wapens aan boord.

Man ingerekend

Rond 21.40 uur hield de bestuurder het voor bekeken, waarna hij werd ingerekend. Over zijn motieven is niets bekend, noch of hij iets te maken heeft met de Nationale Garde. Tijdens de achtervolging werden geen schoten gelost en vonden geen ongelukken plaats.