"Westen probeert oorlog in Syrië te rekken door terroristen ginder van wapens te voorzien" SVM

16 maart 2018

12u17

Bron: Belga 0 "Het Westen probeert de oorlog in Syrië te rekken door de terroristen ginder van wapens te blijven voorzien." Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov na afloop van gesprekken in Kazachstan met Iran en Turkije. Tegelijk riep de Russische minister op tot meer steun voor de burgers in Oost-Ghouta. "De humanitaire hulp die momenteel geboden wordt, is niet genoeg", klonk het.

"We merken bij onze westerse collega's een wil om te verhinderen dat de terroristen verslagen worden en om hun militaire potentieel te behouden", zei Lavrov. Hij bekritiseerde vooral de steun aan Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van al-Qaida. Voor de VS is dat geen terreurgroep meer, maar volgens de Russische diplomaat speelt die jihadgroep "de rol van provocateur in de geopolitieke scenario's die het Westen bedenkt".

Lavrovs Turkse collega Mevlüt Cavusoglu brak een lans voor meer inspanningen om een wapenstilstand in Syrië te bereiken. Hij zei voorts dat de Turkse troepen in Afrin "zeer omzichtig te werk gaan". Volgens Cavusoglu is bij Operatie Olijftak "nog geen enkele burger omgekomen".

De Britse anti-Assadsite Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten beweert echter dat Turks artillerievuur deze ochtend alleen al het leven van 18 burgers in Afrin geëist heeft. Daarnaast zouden in Oost-Ghouta nog eens 42 mensen omgebracht zijn.