“West Wing van Witte Huis is spookstad geworden”, deze Trump-getrouwen hebben het coronavirus onder de leden TT ADN

06 oktober 2020

12u13

Bron: Reuters, The Washington Post, ANP 14 Het coronavirus blijft zich een weg banen doorheen het Witte Huis. Steeds meer Trump-medewerkers en getrouwen van de president testen positief. Ook de woordvoerster van de president, en twee van haar medewerkers, zitten nu in quarantaine. Volgens ingewijden is de West Wing, waar de kantoren van de president en zijn naaste medewerkers zich bevinden, een ware ‘spookstad’ geworden.

Het aantal Republikeinen en Witte Huis-medewerkers dat met het coronavirus besmet is geraakt na wat mogelijk een 'superspreader’-evenement was in Trumps tuin, blijft verder toenemen. Trump zelf mocht gisteren het ziekenhuis verlaten. Tot grote consternatie bij velen nam de besmette president bij terugkeer in het Witte Huis zijn mondmasker af en riep hij op niet bang te zijn voor Covid-19, de ziekte die nu al aan meer dan 205.000 Amerikanen het leven heeft gekost.

Hope Hicks

De lange lijst van besmettingen in het Witte Huis nam donderdag een aanvang met Trumps naaste adviseur Hope Hicks. De zogenaamde ‘Trump Whisperer’ testte positief nadat ze al wekenlang samen met de president campagne had gevoerd voor de nakende verkiezingen. Hicks reist daarbij vaak samen met Trump aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One of in de helikopter Marine One. Er werd meteen gevreesd dat ook de president besmet kon zijn.

Donald en Melania Trump

Een dag later maakte het presidentiële koppel bekend dat ook zij allebei positief hadden getest op het virus. Dit na onder meer een drukke week campagne voeren, een bits debat met Democratische tegenstrever Joe Biden, en de veelbesproken voordracht van de nieuwe rechter aan het Hooggerechtshof, Amy Coney Barrett, in de Rozentuin van het Witte Huis.

First lady Melania Trump vertoont enkel milde symptomen en rust uit in het Witte Huis. Maar bij de president ging het ziekteverloop plots van mild naar ernstiger. Hij verbleef drie nachten in het militair ziekenhuis Walter Reed, om maandag terug te keren naar zijn ambtswoning. Hij zal daar nu verder herstellen.

Ronna McDaniel

De vierde in rij die een positief resultaat moest bekendmaken, was de voorzitster van het Republikeinse Nationale Comité, Ronna McDaniel. Ook zij had de voorbije weken frequent contact met de president.

Senatoren Ron Johnson, Thom Tillis en Mike Lee

Besmet blijken ondertussen ook de Republikeinse senatoren Ron Johnson, voorzitter van de commissie Binnenlandse Veiligheid, Thom Tillis en Mike Lee, allebei lid van de juridische commissie van de Senaat. De commissie maakte maandag bekend dat de verhoren van Barrett voor het Hooggerechtshof op 12 oktober zullen worden gestart. Daarmee wijkt ze dus niet af van de eerdere planning, ondanks een uitbraak van besmettingen in de commissie.

Tillis en Lee waren aanwezig op het event in de Rozentuin dat mogelijk alles in gang zette en waar er volop knuffels en handdrukken tussen de aanwezigen werden uitgewisseld. Ze waren ook samen met Trump en Barrett aanwezig in het Oval Office in het Witte Huis, toen daar over haar aanstelling werd overlegd.

Bill Stepien

Trumps eigen campagnemanager testte vrijdag eveneens positief, en zit in quarantaine.

Kellyanne Conway

Misschien wel één van de bekendste van de groep: Kellyanne Conway, voormalig raadgever van de president, moest vrijdag melden dat ze positief had getest. Ook Conway was aanwezig op het event in de tuin van Witte Huis.

Chris Christie

Een van Trumps naaste medewerkers, voormalig gouverneur van New Jersey Chris Christie, werd zaterdag “uit voorzorg” in het ziekenhuis opgenomen, nadat bleek dat ook hij besmet is.

John Jenkins

Priester John Jenkins, de voorzitter van de University of Notre Dame in Indiana, waar Barrett professor is, kon niet ontbreken op het evenement rond haar voordracht. Hij testte vrijdag positief.

Nicholas Luna

Daarna was het de beurt aan Nicholas Luna. Hij is een van Trumps persoonlijke assistenten, een zogenaamde 'body man’ die de president dag en nacht bijstaat voor praktische aangelegenheden.

Kayleigh McEnany

Een nieuwe week, een nieuwe reeks positieve testen.

Bij de bekende woordvoerster van Trump, Kayleigh McEnany, is maandag ook het coronavirus vastgesteld. McEnany, die vooraan in de frontlinie staat in de vaak bitse strijd tussen het Witte Huis en de Amerikaanse media, hield donderdag nog een briefing voor journalisten waarbij ze geen masker droeg. Ze laat verstaan toen nog niet te hebben geweten dat Hope Hick positief had getest.

Chad Gilmartin en Karoline Leavitt

Later op de dag meldde nieuwszender CNN dat ook twee adjuncten van McEnany besmet zijn bevonden, namelijk persassistenten Chad Gilmartin en Karoline Leavitt.

Leeg

Het Witte Huis heeft volgens Amerikaanse media personeel met verdachte gezondheidsklachten opgeroepen om niet naar het werk te komen. Die oproep krijgt evenwel een veel breder antwoord. Verschillende medewerkers hebben in alle haast hun kantoren verlaten tussen het nieuws van de coronabesmettingen bij wetgevers, personeel, assistenten en bezoekers.

“De West Wing is een heuse spookstad geworden”, verklaarde een medewerker al anoniem aan The Washington Post. Hoe de terugkeer van een besmette president er in die vreemde setting juist aan toegaat, is één van de vele vragen die maandagavond onbeantwoord bleven bij de briefing van Trumps medische team over de gezondheidstoestand van de president.

Maatregelen

Een andere woordvoerder van het Witte Huis, Judd Deere, stelde dinsdag dat het Witte Huis “alle voorzorgsmaatregelen treft die nodig zijn om het besmette presidentspaar te beschermen, maar ook elk personeelslid dat aan het werk is in het complex”. Hij voegde eraan toe dat fysieke toegang tot de president aanzienlijk gelimiteerd zou zijn en dat zij die met hem in contact komen de nodige beschermingskledij zullen dragen.

De sfeer in het Witte Huis blijft niettemin somber, met medewerkers die erg bang zijn dat ze aan het virus zijn blootgesteld. “Terwijl ze met een nieuwe realiteit geconfronteerd worden - een werkplek die eerder een veilige bubbel leek, is allesbehalve dat - zijn ze nu ook bezig met vingerwijzen over conflicterende rapporten rond de gezondheidstoestand van de president en een gebrek aan informatie die intern wordt verstrekt”, klinkt het onder meer.

Negatief

Nog veel andere mensen die vaak in de directe omgeving van Trump zijn, testten intussen negatief. Onder hen zijn Trumps kinderen en hun partners, zijn vriend en medewerker Rudy Giuliani, stafchef Mark Meadows en diens plaatsvervanger Dan Scavino, de ministers Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), Mike Esper (Defensie), Steve Mnuchin (Financiën), Betsy Devos (Onderwijs), William Barr (Justitie) en Chad Wolf (Binnenlandse Veiligheid), en topgeneraal Mark Milley.

Vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote Karen hebben ook steevast negatief op het virus getest.

