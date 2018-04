"Wereldwijd minder Joden dan in 1939" sam

11 april 2018

20u33

Bron: belga 0 Wereldwijd leven in 2018 minder Joden dan in 1939 aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Dat moet blijken uit cijfers van Israël.

In Israël wordt vanaf vanavond Jom Hasjoa gehouden, de herdenkingsdag van de Shoah, de Holocaust waarbij zes miljoen Europese joden werden vernietigd door het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1939 leefden wereldwijd 16,6 miljoen Joden, maar volgens het rapport van het Israëlisch Bureau voor de Statistiek en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem zijn dat er vandaag ongeveer 14,5 miljoen.

Israël is het land waar met 6,4 miljoen de meeste Joden wonen, tegenover minder dan 450.000 in 1939, gevolgd door de Verenigde Staten (5,7 miljoen) en Frankrijk met iets meer dan 450.000 Joden, aldus het rapport. Volgens het Bureau voor de Statistiek zijn er in zes andere landen meer dan 100.000 Joden, meer bepaald in Canada, Groot-Brittannië, Argentinië, Rusland, Duitsland en Australië.

Het groeitempo van de Joodse bevolking in Israël is sinds de oprichting van de staat in 1948 vertienvoudigd. In de rest van de wereld bedraagt dat 26 procent. Het Bureau voor Statistiek preciseerde niet welke criteria voor de cijfers werden gebruikt. Deze criteria zijn omstreden en kunnen variëren wat betreft de ramingen over de omvang van de Joodse bevolking.