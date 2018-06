"Wereld zal een betere plek zijn zonder haar": zoon legt uit waarom hij in bits rouwbericht afrekende met zijn moeder Karen Van Eyken

Bron: New York Post, Daily Mail 62 Vorige donderdag overleed Kathleen Dehmlow uit de Amerikaanse staat Minnesota op 80-jarige leeftijd. De opvallend bitse rouwadvertentie die vervolgens in de krant verscheen, ging niet onopgemerkt voorbij. Zoon Jay legt uit waarom hij en zijn zus Gina besloten om te onthullen waarom de wereld een betere plek is zonder haar.

Jay Dehmalo (58) vertelt dat de kinderen een rotjeugd hebben gekend nadat hun moeder zwanger werd van haar schoonbroer (oftewel de broer van hun vader).

"We wilden eindelijk het laatste woord hebben," zegt Dehmalo tegen de Daily Mail. "Je zou er een boek kunnen over schrijven of er een film van kunnen maken en mensen zouden zelfs dan amper geloven wat we hebben meegemaakt."

In de steek gelaten

De broer en zus schreven in het overlijdensbericht dat hun moeder hen "in de steek liet" in 1962 toen ze zwanger werd en naar Californië verhuisde. Haar ouders brachten vervolgens de kinderen groot.

"Ze stierf op 31 mei 2018 in Springfield en wacht nu op het laatste oordeel. Ze zal niet worden gemist door Gina en Jay, aangezien ze begrijpen dat deze wereld een betere plek is zonder haar", stond er maandag in de rouwadvertentie die nu is weggehaald.

De 58-jarige man verklaarde dat hij en zijn zus zelf de puzzel van hun leven moesten leggen want dat er die tijd nooit werd over gesproken. Zo wisten ze naar eigen zeggen lange tijd niet af van het bestaan van hun halfbroers -en zussen. De zeldzame keren dat hun moeder "haar geweldig leven in Californië even op pauze zette" en hen bezocht, herinnerde Jay zich nog goed.

"Ik herinner me dat ze twee keer thuiskwam en dat ze op een keer foto's toonde waarop te zien was hoe ze met haar andere kinderen speelde."

"Het was alsof we niet bestonden"

"Gina en ik stonden in de kamer, we stonden daar maar en ze had geen aandacht voor ons," zei de man. "Het was alsof we niet bestonden."

De lokale krant 'Redwood Falls Gazette' haalde de 'wraakadvertentie' uiteindelijk offline na klachten van lezers die het bericht vonden getuigen van slechte smaak.

Een familielid vertelde dat de beschuldigingen in het overlijdensbericht waar zijn, maar dat dit niet het hele verhaal is.