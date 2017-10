"Welke 15-jarige zou zo'n aanbod afslaan?": lerares (23) krijgt 16 maanden cel voor seks met leerling sam

Bron: Independent, The Sun 0 rv In Groot-Brittannië moet een jonge lerares de gevangenis is voor seks met een van haar leerlingen eerder dit jaar. Alice McBrearty was 23, de leerling 15. De seks gebeurde met wederzijdse toestemming, maar toch werd McBrearty veroordeeld tot 16 maanden cel.

McBrearty gaf les op een school in het oosten van Londen. Ze kuste de jongen in de klas, nam hem mee naar een Ibishotel voor seks en had seksuele betrekkingen met hem in haar auto en in de woning van haar ouders. Het bezoekje aan het hotel was naar verluidt om zijn vijftiende verjaardag te vieren.



De relatie begon toen de vrouw de jongen een vriendschapsverzoek stuurde op sociale media. Daarna gingen ze samen eten en maakten ze ook samen wandelingen. De relatie hield na vier maanden op toen de vader van de jongen de politie inlichtte.

Schuldig

Ze pleitte schuldig voor zeven aanklachten van seks met een kind door iemand in een gezagspositie. Rechter Sheelash Canavan omschreef haar als een "snuggere, intelligente en talentvolle jonge vrouw die het verschil tussen goed en fout kent". Ze stelde dat McBrearty de "grootste breuk van vertrouwen" had veroorzaakt.



"Je had een seksuele relatie met een vijftienjarig kind met alles erop en eraan. Ik neem wel aan dat hij toestemming gaf. Welke vijftienjarige schooljongen zou een dergelijk aanbod afslaan?", zei ze. "Ik aanvaard dat je echt geloofde dat het ging om een grote romance, dat je verliefd was en omgekeerd, en dat leeftijd niets uitmaakte. Maar dat was wel zo", zei ze. "Je moest hem beschermen, hem helpen de juiste beslissingen te nemen. In de plaats hielp je hem al de verkeerde te nemen."

Pedofiel

McBrearty's advocate Emma Shafton stelde dat haar cliënte zich niet seksueel aangetrokken voelt tot kinderen, maar dat ze nu wel gebrandmerkt zal worden als pedofiel. "Ze heeft geen deftige job meer kunnen krijgen die overeenkomt met haar capaciteiten", zei ze. Na het incident heeft de vrouw geen les meer gegeven en leverde ze pakjes van internetwinkel Amazon.



McBrearty barsste in tranen uit toen ze het vonnis vernam. Ze werd veroordeeld tot 16 maanden gevangenis.

