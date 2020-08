“Welk deel van nee heb je niet begrepen?”: Israëli’s tonen hun afkeer na groepsverkrachting 16-jarig meisje SVM

22 augustus 2020

22u00

Bron: Belga 1 In Israël zijn twee minderjarigen gearresteerd in verband met een groepsverkrachting van een 16-jarig meisje. Dat maakte de Israëlische politie bekend. Daarmee is het aantal arrestaties op vier gekomen. Het land reageert geschokt, honderden sympathisanten van het slachtoffer trokken de straat op.

Volgens de politie waren er “meerdere jongeren” betrokken bij een groepsverkrachting in de badplaats Eilat aan de Rode Zee. Woordvoerder Micky Rosenfeld gaf geen exact aantal mee, maar in de media is sprake van tientallen daders. Zij stonden naar verluidt geduldig in de rij hun beurt af te wachten om het meisje te misbruiken. Ooggetuigen grepen niet in, schrijft nieuwssite Times of Israël.

“Verkrachting is moord”

Honderden verontwaardigde Israëli's kwamen vanavond op straat om hun afkeer te uiten. Vrouwen waren ruim in de meerderheid, sommigen onder hen maken deel uit van organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten.

"Verkrachting is moord", scandeerden de betogers in Tel Aviv. Ook andere slogans passeerden de revue. "Nee is nee. Welk deel van nee heb je niet begrepen? Schande!”, klonk het onder meer. De groepsverkrachting wordt ervaren als een van de meest schokkende in Israël in jaren. De politie zal beelden van beveiligingscamera's gebruiken om de daders allemaal te pakken te krijgen.

“Mentaal heel moeilijk”

De advocaat van het meisje zei dat ze in een "zeer moeilijke mentale toestand" verkeerde. Zij en een vriendin waren samen naar het zuidelijkste punt van Israël gereisd. Enkele verdachten hadden haar alcohol gegeven, waarna ze haar hadden meegenomen naar een hotelkamer.

Premier Benjamin Netanyahu omschreef de verkrachting als een "misdaad tegen de menselijkheid".