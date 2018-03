'Wekkergate' opgelost: stroomnetwerk Servië en Kosovo weer in balans David van der Heeden

09 maart 2018

21u01 1 'Wekkergate' is deels ten einde. De elektriciteitsnetwerken van Servië en Kosovo zijn weer in balans. Door een afwijking in de frequentie van het elektriciteitsnet op de Balkan liepen elektronische klokken in 25 landen, waaronder België, minuten achter.

Veel elektrische klokken op bijvoorbeeld wekkers en huishoudelijke apparaten houden de tijd bij op basis van wisselstroom. Wanneer de stroomrichting net iets minder vaak dan 50 keer per seconde wisselt, zoals nu het geval was, gaan klokken achterlopen. Het 'verlies' bedraagt inmiddels zo'n zes minuten. De problemen gelden niet voor smartphones. De tijd daarop wordt via software bijgehouden.

Servië moet, zoals afgesproken met de Europese organisatie van stroomnetbeheerders Entso-E, het Kosovaarse stroomnet in evenwicht houden. Kosovo verbruikt alleen meer stroom dan het produceert, waarop Servië weigerde aan die verplichting te voldoen. Het gevolg van de elektroruzie was dat de stroom uit Europese, en dus ook Belgische, wandcontactdozen onder de benodigde 50 Hertz daalden.



Afwijkingen gestopt

Volgens Entso-E hebben de netbeheerders in Servië en Kosovo ervoor gezorgd dat 'de afwijkingen die de frequentie beïnvloedden zijn gestopt'. Nu is het de zaak om het tekort aan energie in het systeem op te lossen. Er moet zo'n 113 gigawattuur (GWh) 'teruggestopt' worden in het netwerk om alles weer normaal te krijgen. Wie daarvoor moet opdraaien, is nog niet duidelijk.

Op de achtergrond speelt mee dat Servische inwoners in het noorden van Kosovo de regering in Pristina niet erkennen en al jaren niet betalen voor hun stroom. Ze willen klant zijn van Servische bedrijven, maar dat kan tot nog toe niet, ondanks een overeenkomst tussen de landen. Kosovo vierde vorige maand 10 jaar eenzijdig onafhankelijkheid van Servië.

Europese netbeheerders eisten eerder deze week een einde aan 'Wekkergate'. Het euvel moest voor het weekend zijn opgelost. Met de maatregelen is de eerste stap gezet richting een definitieve oplossing voor de frequentieproblemen op het Europese stroomnetwerk, aldus Entso-E.