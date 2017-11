"Weet je nog, Jeremy Piven, hoe je mijn borsten vastpakte zonder toestemming?" 05u15 0 EPA De Amerikaanse zender CBS onderzoekt beschuldigingen aan het adres van Jeremy Piven. De acteur zou zich op de set van Entourage hebben opgedrongen aan een collega.

Actrice en realityster Ariane Bellamar beweert dat Piven haar in zijn trailer heeft betast. Op Twitter schreef ze: "Hé Jeremy Piven, weet je nog hoe je me in een hoek dreef op de set van Entourage? Hoe je mijn borsten vastpakte zonder toestemming?"



Later voegde ze daar nog enkele tweets aan toe. Daarin liet ze onder meer weten dat de acteur haar ook een keer lastig viel in de Playboy Mansion. Piven zou ook aan haar billen hebben gezeten. Bellamar is voormalig Playmate van het naaktblad.



Entourage was een serie van HBO, maar Jeremy Piven werkt momenteel aan Wisdom Of The Crowd, een programma van zender CBS. Die liet maandag weten: "We zijn op de hoogte van berichten in de media en onderzoeken de zaak."



Reactie Piven

Piven ontkent in een verklaring: "Ik ontken met klem de afschuwelijke aantijgingen die over mij geuit zijn. Het is nooit gebeurd", zegt hij. "Er is heel veel moed voor nodig voor slachtoffers om met hun verhaal naar buiten te komen, en ik hoop dat aantijgingen over mij die nooit plaats hebben gevonden, niet afleiden van de verhalen die gehoord moeten worden."

Hey @jeremypiven! `Member when you cornered me in your trailer on the #Entourage set? `Member grabbing my boobies on the ¿¿ without asking?? Ariane Bellamar(@ ArianeBellamar) link