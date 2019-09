“Wees op uw hoede”: demonstranten Hongkong waarschuwen Merkel in open brief voor bezoek aan China IB

04 september 2019

03u05

Bron: Reuters, Bild 0 Prominente demonstranten in Hongkong hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel via een open brief in de Duitse krant Bild opgeroepen op haar hoede te zijn bij haar bezoek aan China. Ze vragen dat de Bondskanselier zich bij haar onderhandelingen met Beijing laat leiden door haar herinneringen aan haar jeugd in het “dictatoriale Oost-Duitsland”.

Verschillende activisten, onder wie Joshua Wong, het hoofd van de Demosisto-beweging die voor meer democratie pleit, ondertekenden de brief, waarin staat dat Duitsland op haar hoede moet zijn in haar omgang met China.

“Bondskanselier Merkel, u groeide op in Oost-Duitsland”, staat in de brief. “U heeft persoonlijk de gruwelen van een dictatoriaal regime ervaren. We willen graag dat u de moed en vastberadenheid toont die Duitsland en Europa inspireerden om op te staan tegen autoritaire en onrechtvaardige regimes en die tot het einde van de Koude Oorlog leidde.”

De demonstranten in Hongkong kunnen op sympathie van de Duitsers rekenen, waardoor Merkel op een slap koord balanceert in haar zaken met Beijing. Merkel hoopt bredere toegang te krijgen tot de Chinese markt nu de Duitse economie lijkt in te zakken, maar wil zichzelf ook distantiëren van het harde optreden van de Chinese regering tegen de demonstranten in Hongkong en tegen andere minderheden.

Verbroken beloften

“Duitsland moet op haar hoede zijn als het zaken wil doen met China, want China gehoorzaamt de internationale wetgeving niet en heeft meermaals haar beloften verbroken”, schrijft Wong in de open brief, die ook werd ondertekend door Joephy Wong en Alice Yu, kunstenaars uit Hongkong die nu in Duitsland wonen.

Angela Merkel woonde bijna de volledige eerste veertig jaar van haar leven in het communistische Oost-Duitsland waar ze tot 1990 als onderzoeker werkte aan de Academie der Wetenschappen in Berlijn-Adlershof. Ze heeft de ineenstorting van het door de Sovjets gesteunde DDR-regime als het belangrijkste keerpunt in haar leven beschreven en werd eind 1989 politiek actief.