"We zijn Engels, ga naar je eigen land!": video toont racistische tirade van meisje dat werknemer snackbar bespuwt sam

10 april 2018

15u02

Bron: The Mirror 5 In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over een video waarin een meisje ontsteekt in een racistische tirade in een snackbar. De jonge vrouw, schijnbaar dronken, spuwt naar de man achter de toog, scheldt hem uit en maakt obscene gebaren.

"Ga terug naar Algerije, je bent een schande" is nog een van de liefste dingen die ze zegt. "We zijn Engels! We zijn geboren in Engeland. We zijn hier opgegroeid, maat. We geloven verdomme in de plaats waar we geboren zijn!", klinkt het.

Vriendinnen proberen de klant herhaaldelijk naar buiten te leiden, en een van hen vraagt ook aan de werknemer op te houden met filmen. "We zijn Engels, we zijn Engels", roept het meisje terwijl ze met haar hand op de toog slaat. "Go home!"

Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding was voor de tirade, maar blijkbaar beschuldigt de klant de werknemer ervan haar bespuwd te hebben.