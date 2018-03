"We zijn allemaal gebroken": broer en zus krijgen te horen dat ze allebei kanker hebben TTR

Bron: The Sun 370 Mama Liliane, die samen met haar man en drie kinderen in het Canadese Ottawa woont, kreeg te horen dat zowel haar zoon Jacob (14) als haar dochtertje Sophia (5) kanker hebben. Dat emotionele moment legde Liliane op beeld vast. “Dit is de meest hartverscheurende foto die mijn ogen en hart ooit gezien hebben. Ik ben gebroken", schrijft ze op Facebook. De foto ontroert intussen mensen over de hele wereld.

Jacob en Sophia hebben allebei een erfelijke vorm van hersenkanker. De tiener had de leeftijd van zijn zus Sophia toen de dokters de verwoestende ziekte bij hem vaststelden. De hersenkanker is slopend: langzamerhand werd Jacob blind aan een oog en doof aan een oor. Na een intensieve behandeling, verklaarden de dokters dat Jacob genezen was. Enkele weken geleden kreeg hij echter slecht nieuws te horen. De kanker was teruggekeerd.

Bij een test na de geboorte bleek ook Sophia geboren met het gen dat de hersenkanker veroorzaakt. Twee jaar geleden werd voor het eerst een hersentumor bij het meisje ontdekt. Net zoals haar broer Jacob leek ze goed te herstellen, maar ook voor Sophia hadden de dokters slecht nieuws.

“Ken je dat wanneer je kinderen iets willen doen of opgewonden vragen om iets te gaan doen dat ze leuk vinden en je ‘later’ zegt, of ‘misschien een andere keer’?”, schrijft Liliane op Facebook. Door de foto te delen hoopt ze vooral andere ouders een goede raad te geven. “Met de barbies spelen, naar het park gaan, een gezelschapsspelletje, wel, doe het gewoon. Doe het nu. Wacht niet. Ik heb zoveel spijt van veel ‘laters’ die nu door mijn hoofd spoken.”

Naast het emotionele leed duiken ook financiële problemen op. Intussen startte het gezin een crowdfundingscampagne om de ziekenhuiskosten te betalen. “We zijn allemaal gebroken”, besluit mama Liliane. Toch wil het gezin de moed niet opgeven. Hoe moeilijk het ook is, ze steunen elkaar onvoorwaardelijk.