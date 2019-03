“We willen niet dat dit nog iemand anders overkomt”: videorobot komt patiënt vertellen dat hij gaat sterven ADN

09 maart 2019

21u04

Bron: BBC, ABC News 18 Een patiënt in de Verenigde Staten heeft van een robot te horen gekregen dat hij ging sterven. Of toch van een robot met videoverbinding met een dokter. De familie van de man kan niet lachen met die manier van communiceren. “Niet echt de manier om medeleven te tonen met een patiënt”, klinkt het.

De 78-jarige Ernest Quintana lag in het Kaiser Permanente Medical Center in Fremont, Californië, toen een dokter hem deze week heel slecht nieuws kwam brengen. Indirect, via een robot voorzien van een scherm met videoverbinding. Ernest had maximaal nog een paar dagen te leven, kreeg hij te horen.

“Het vertelde hem dat de enige optie voor zijn longziekte was om het zich comfortabel te maken, het masker dat hem helpt ademhalen te verwijderen, en hem morfine te geven tot hij sterft”, schreef een vriendin van Ernests dochter op Facebook. De bejaarde man overleed de volgende dag. “Als je ons normaal nieuws komt vertellen, is dit oké”, zucht dochter Catherine in een gesprek met ABC News. “Maar dit moest door een mens gezegd worden, niet door een machine.”

Zorg en technologie

“Het was een extreem frustrerende situatie”, voegt vriendin Julianne toe in een gesprek met de BBC. “Een verschrikking van hoe zorg en technologie botsen. Ik vind de technologische vooruitgang in de medische wereld prachtig”, zegt ze. “Maar de lijn van ‘waar’ en ‘wanneer’ moet wit en zwart zijn.”



Het ziekenhuis zegt te betreuren “niet tegemoet te komen aan de verwachtingen van de familie”. Ondervoorzitter Michelle Gaskill-Hames reageert aan AP dat er volgens het ziekenhuisbeleid altijd een verpleger of dokter in de kamer moet zijn als een ‘consultatie op afstand’ plaatsvindt. “Dit avondlijke tele-bezoek volgde op eerdere artsbezoeken”, voegde ze toe. “Het werd niet gebruikt bij het brengen van de initiële diagnose.”