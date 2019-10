“We willen drinken!”: voor het eerst rellen in populair uitgaansgebied Hongkong SVM

31 oktober 2019

17u37

Bron: Belga 2 Demonstranten in Hongkong zijn opnieuw slaags geraakt met de politie. Voor het eerst gebeurde dat in het populaire uitgaansgebied Lan Kwai Fong, waar ook veel toeristen komen. Honderden demonstranten mengden zich daar tussen feestgangers, die in veel gevallen verkleed waren vanwege Halloween.

De politie gebruikte opnieuw traangas om betogers uit elkaar te drijven. Veel van hen droegen maskers, hoewel die verboden zijn door de regering. Feestgangers en betogers reageerden woedend op de agenten. "We willen drinken", riepen sommigen. "Kunnen jullie ons niet een keer gewoon lol laten hebben? Het is Halloween!” Onduidelijk is of er betogers gearresteerd zijn en of er gewonden gevallen zijn.

Hongkong is al maanden het toneel van hevige protesten. Carrie Lam, de politieke leider van de stadstaat, staat onder grote druk. De demonstraties ontstonden als reactie op een omstreden wet die uitlevering van ingezetenen aan China mogelijk maakte. Het protest richtte zich echter al snel tegen Lam en de toenemende Chinese invloed.