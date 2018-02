"We willen al die zwijnen dood": Spaanse rapper moet 42 maanden de cel in vanwege provocerende teksten SVM

20 februari 2018

21u37

Een rapper uit Mallorca is wegens de inhoud van zijn liedjes tot 3,5 jaar cel veroordeeld. Dat besliste de hoogste rechtbank in Madrid. De 24-jarige met de artiestennaam Valtònyc bedreigde en beledigde naar verluidt de Spaanse kroon, verheerlijkte terrorisme en bedreigde politici met de dood.

Een jaar geleden was Josep Miquel Arenas door de rechtbank van de Balearen al tot die straf veroordeeld. De man ging in beroep en gebruikte daarvoor het argument van de 'vrijheid van mening en kunstuiting'.

In zijn rapsongs riep Arenas onder andere op tot een bewapende bezetting van het paleis Marivent in Palma de Mallorca, waar de koninklijke familie haar zomervakanties doorbrengt. Voorts wou hij "een atoombom" gooien op plaatselijke politici en stelde hij dat "we al die zwijnen (politici dus; nvdr) dood willen".

Arenas noemt zijn teksten "extreem, provocerend, allegorisch en symbolisch", maar ontkent zijn doelwitten te willen vernederen. Op Mallorca kon de man op veel steun rekenen via solidariteitsacties. Ook veel politici en organisaties -vooral van de linkerzijde- bekritiseerden de rechterlijke uitspraak.

De rechters in Madrid stelden in hun vonnis dat "je gewoon de teksten moet lezen om de zware impact van de daad te begrijpen". Alles is nog niet verloren voor Arenas. Hij kan nog aankloppen bij het Grondwettelijk Hof. Maar ook daar dreigt hij op een muur van onbegrip te stuiten.

LA SENTENCIA DEL SUPREMO YA HA SALIDO. 3 AÑOS Y 6 MESES DE CARCEL POR LAS CANCIONES. TENGO QUE INGRESAR EN PRISIÓN. EN CUANTO TENGA MÁS INFO. DIRÉ COSAS. Josep V. 🎗️(@ valtonyc) link