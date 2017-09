"We will kill you": Wilders deelt online bedreigingen

13u16

Bron: ANP

ANP PVV-fractievoorzitter Geert Wilders.

PVV-leider Geert Wilders heeft een aantal online bedreigingen met geweld aan zijn adres openbaar gemaakt op Twitter. Het gaat om teksten als "Ik snij je ballen eraf'' en 'We will kill you''.