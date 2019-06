“We weten niet hoe we dit moeten stoppen”: al miljoenen varkens afgemaakt door Afrikaanse varkenspest ses

06 juni 2019

15u39

Bron: The Guardian 0 Zuidoost-Azië krijgt de besmettelijke Afrikaanse varkenspest, beter bekend als varkens-ebola, maar niet onder controle. Miljoenen varkens moesten al geslacht worden in China en Vietnam.

De Afrikaanse varkenspest, ongevaarlijk voor de mens, maar dodelijk voor varkens, werd in augustus vorig jaar ontdekt in China. 1.2 miljoen varkens werden toen als voorzorgsmaatregel afgemaakt. Aangezien China meer dan de helft van de varkens in de wereld herbergt, ging de prijs wereldwijd de hoogte in.

Er bestaat geen vaccin tegen de ziekte, waardoor varkens die besmet zijn, interne bloedingen krijgen, waar ze uiteindelijk aan sterven. De enige optie om de ziekte in te dammen is dus het ruimen van alle besmette dieren. Het virus kan verschillende weken duren en kan overleven op kledij en voertuigen, waardoor het zich makkelijk over lange afstanden kan verspreiden. Volgens sommige schattingen zou het virus uiteindelijk zo’n 200 miljoen varkens de dood injagen.

De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in China, maar heeft zich als een lopend vuurtje verspreid over Zuidoost-Azië. De gevolgen voor varkensboeren in Vietnam, Cambodja en Thailand, de op één na grootste producent van Azië, zijn desastreus. En ook in Mongolië, Noord-Korea en Hong Kong werd de ziekte de afgelopen weken bij varkens vastgesteld.

Grootste epidemie ooit

“Dit is de grootste epidemie van dierenziekten die de planeet ooit gekend heeft”, zegt Dirk Pfeffer een dierenarts en epidemioloog aan de Universiteit van Hong Kong en expert op het gebied van de Afrikaanse varkenspest. “Maar het ergste is dat we geen manier hebben om ze te stoppen.”

De gevolgen zijn voelbaar in Azië en ver daarbuiten. De varkensprijzen zijn in Azië gestegen met 40 procent. Op lange termijn zal er varkensvlees ingevoerd moeten worden uit Europa en Amerika om aan de vraag te kunnen voldoen, wat dan weer implicaties zal hebben voor de prijzen wereldwijd.