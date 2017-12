"We vrezen de dag dat we haar het vreselijke nieuws moeten vertellen": moeder ligt in coma en weet niet dat haar vier kinderen omgekomen zijn Sven Van Malderen

23u22

Bron: Daily Mail 128 Facebook Michelle Pearson. Vier kinderen zijn vorige maandag omgekomen bij een opzettelijke brandstichting in een woning in het Britse dorp Walkden. Tragische bijkomstigheid: hun moeder ligt in coma en weet dus nog steeds niet dat Demi (15), Brandon (8), Lacie (7) en Lia (3) het niet gehaald hebben. "De toestand van Michelle is kritiek", laten grootvader Mike, tante Claire en nonkel Chris in een gezamenlijke boodschap weten. "We vrezen de dag dat we haar het vreselijke nieuws moeten vertellen. We hopen en bidden dat ze kracht genoeg heeft om door te zetten."

"Deze week is een wervelwind geweest. We hebben in onze eigen bubbel geleefd, de focus lag enkel en alleen op het herstel van Michelle. We zijn kapot van de dood van onze vier schatjes."

Elk van de kinderen kreeg een aparte vermelding. "Demi, zo'n knappe jongedame met een rijke vriendenkring. Ze had voor iedereen alles over, niets was haar te veel gevraagd. Veel geluk kende ze niet, maar ze bleef zo sterk. Niets kon haar tegenhouden. Ze was in feite een extra moeder voor de jonge kinderen."

Rv Demi (15).

"Brandon zou de nieuwe Stephen Hawking geworden zijn. Hij was zo slim, hij leek wel een oude man als je met hem praatte. Hij gebruikte zelfs woorden die wij niet eens kennen. Net als zijn opa wilde hij nooit iets weggooien. En ook al was hij er te groot voor geworden, hij bleef dezelfde T-shirts dragen. Van zijn onesie met pompoenen was hij helemaal weg. Zijn mama moest die weggooien als hij op school zat, anders zou hij dat nooit laten gebeuren hebben."

Rv Brandon (8).

"Brandon en Lacie leken wel tweelingen. Qua leeftijd was er niet veel verschil, maar hun band was zo mogelijk nog nauwer. Ze waren altijd samen te vinden."

"Lacie was een kleine diva, ze danste zo graag. Er speelde altijd muziek in het huis, Lacie bleef geen seconde stilzitten. Als ze op school vroeg om naar het toilet te gaan, danste ze het klaslokaal uit."

Rv Lacie (7).

"Kleine Lia hield van 'Peppa Pig' (een Britse animatiereeks; nvdr). Ze noemde iedereen varken: 'mama varken', 'Demi varken', 'Brandon varken' en 'Lacie varken'. Zichzelf noemde ze 'Lia varken'. Ze was zo schattig, de oudere kinderen verafgoodden haar. Tussen Demi en Lia klikte het geweldig, ze keken zelfs samen naar 'Peppa Pig'."

Rv Lia (3).

"We vragen dat de mensen Michelle zullen blijven herinneren. Ze is haar kinderen kwijt, maar ze heeft een liefhebbende familie die haar hierdoor zal proberen slepen. En ze heeft ook nog twee oudere zonen die haar liefhebben."

"De reacties die we vanuit de gemeenschap gekregen hebben, zijn overweldigend. We hebben al die berichten en kaartjes nog niet kunnen lezen, maar op een dag zullen we dat zeker doen. Bedankt ook voor alle bloemen, speelgoedjes en het ingezamelde geld: dat betekent enorm veel voor ons. Op dit moment kunnen we enkel samenklitten als familie. Dit zal ons niet kapotmaken."

Twee twintigers en een jongedame zijn intussen opgepakt. Vermoed wordt dat zij een brandbom door de schoorsteen gegooid hebben, met een enorme explosie tot gevolg. Zak Bolland (23), Courtney Brierley (20) en David Worrall (25) zullen in april terechtstaan voor moord op vier kinderen en moordpoging op hun moeder.