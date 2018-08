"We verhongeren hier": elf verwaarloosde kinderen gered uit ondergronds wooncomplex TTR

06 augustus 2018

09u33

Bron: AP 1 De Amerikaanse autoriteiten hebben elf kinderen gered uit een ondergronds wooncomplex in een dunbevolkt, bergachtig gebied in New Mexico. Zij leefden daar volgens de lokale sheriff onder " de treurigste levensomstandigheden en armoede die ik heb gezien", berichten Amerikaanse media.

De autoriteiten deden een inval vanwege een noodkreet die afkomstig zou zijn uit het woonkamp. Iemand schreef: "We verhongeren en hebben voedsel en water nodig." Agenten troffen vervolgens de kinderen, drie vrouwen en twee mannen aan. De politie moest een van de mannen overmeesteren. Hij was gewapend en weigerde zich over te geven.

De sheriff zegt dat de kinderen van een tot en met vijftien jaar oud "eruit zagen als vluchtelingen uit de derde wereld". Ze hadden geen schoenen en liepen rond in "vodden". De vrouwen zijn na hun verhoor voorlopig vrijgelaten. Het gaat vermoedelijk om de moeders van de kinderen.



De FBI hield het complex in Taos County al langer in de gaten. Eén van de opgepakte mannen zou er met zijn ontvoerde, driejarige zoontje hebben gewoond. Die peuter is overigens niet aangetroffen.