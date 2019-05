“We vechten tot het einde”: Chinese media veranderen van toon over handelsoorlog met VS AW

23 mei 2019

21u37

Bron: The Guardian 0 China en de Verenigde Staten spelen al een tijdje handelsoorlog. En voorlopig lijkt China de grote verliezer te zijn. Toch bleven de Chinese media beleefd berichten over hun “handelsgenoot” de VS. Maar nu Huawei, de tweede grootste verkoper van smartphones ter wereld, in het vizier wordt genomen, veranderen ze van toon.

“Ik hou van de positie waarin we ons bevinden. Ik denk dat het erg goed gaat”, zei de Amerikaanse president Donald Trump enkele dagen geleden nog over de handelsoorlog met China. De Amerikanen beslisten als eersten om invoerbelastingen te heffen op tal van Chinese producten. Daarop deed China hetzelfde met Amerikaanse producten.



De Chinese media berichtten nooit over een handelsoorlog. Volgens hen ging het slechts om enkele “wrijvingen”, een klein beetje weerstand zeg maar. Donald Trump werd nooit zwartgemaakt, laat staan bekritiseerd. Vermoedelijk wilden de Chinezen niemand voor de borst stuiten en alle opties openhouden.

“Pestgedrag” en “bekrompen”

Maar nadat de VS de geplande handelsbesprekingen met China annuleerden, en enkele Amerikaanse bedrijven daarboven de handel met Huawei opzegden, ging het volgens Chinese media plots om “pestgedrag”.



“Dit toont aan dat de Amerikaanse politici extreem bekrompen zijn en niet tolereren dat andere landen streven naar vooruitgang en ontwikkeling”, aldus een presentator van CCTV, een Chinese televisiemaatschappij.



En daar lijkt de bevolking het mee eens te zijn. Zo werd er afgelopen week massaal een video gedeeld waarin een voormalige Chinese functionaris strijdlustig zingt over de handelsoorlog. Dat deed hij op het ritme van een bekende anti-Japanse oorlogsfilm. De video werd duizenden keren gedeeld en bekeken. “We vechten tot het einde”, klinkt het.



Het is maar de vraag of de overheid akkoord gaat met de anti-Amerikaanse toon die wordt ingezet door de Chinese media.

