“We trekken ons slim terug”: Trump geeft niet prijs wanneer Amerikaanse troepen in Syrië naar huis keren AW

03 januari 2019

11u34

Bron: Al Jazeera 0 In zijn laatste mededeling over de Amerikaanse troepen in Syrië omschreef president Donald Trump het land als “zand en dood”. Hij repte echter met geen woord over het tijdstip van de aangekondigde terugtrekking. “We trekken ons slim terug”, was het enige wat Trump wilde zeggen.

Tijdens een kabinetsvergadering in het Witte Huis vertelde Trump aan enkele verslaggevers dat hij geen tijdschema opstelde voor de terugtrekking van 2.000 Amerikaanse troepen die voorlopig nog in Syrië zijn gestationeerd.



“We stappen gewoon uit de coalitie. En dat doen we slim”, aldus Trump. “Ik heb nooit gezegd dat we morgen al vertrekken”, klonk het nog bij Trump. Al stelden de reporters hem keer op keer dezelfde vraag, Trump weigerde om specifieker te zijn over het Amerikaanse tijdschema. Zijn vage boodschap doet vermoeden dat Trump zijn overhaaste boodschap om de troepen terug te trekken stilaan betreurt.

“Zand en dood”

Verder zei Trump nog niet tevreden te zijn over de Koerdische strijders die hun olie aan Iran verkopen: “We hebben hen gevraagd dat niet te doen”. De Amerikaanse troepen, vooral de wapens die ze leveren, zijn een belangrijke troef voor de Koerden. “En we willen hen beschermen, ondanks alles”, vervolgt Trump. “Maar ik wil niet dat onze troepen voor altijd in Syrië blijven. Het is er zand en dood.” Dat zegt hij tot tweemaal toe.

De plotse aangekondigde terugkeer van de Amerikaanse troepen maakt deel uit van Trumps ‘America First’-leuze. Die wil hij allicht nog eens extra benadrukken met oog op de presidentsverkiezingen in 2020.

Geen overleg

De president verloor in ieder geval zijn minister van Defensie, Jim Mattis, door de kwestie. Trump kondigde de maatregel immers aan zonder advies in te winnen bij zijn belangrijkste veiligheidsmedewerkers, zonder overleg met de leden van het Amerikaanse Congres en zonder te overleggen met zijn bondgenoten. Dat leidde tot het ontslag van minister Jim Mattis. Die zou zijn ontslag zelf hebben ingediend, al beweert Trump dat hij de man ontsloeg.

Bekijk ook de video: