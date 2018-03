"We streven naar gelijkheid": Rusland stuurt nog eens vijftig Britse diplomaten naar huis SVM

31 maart 2018

12u09

Bron: Belga 2 Rusland stuurt nog eens meer dan vijftig Britse diplomaten naar huis. Dat aantal komt bovenop de 23 medewerkers die vorige week het land al moesten verlaten. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken komt de extra maatregel er omdat Moskou bij de diplomatieke uitwisseling "naar gelijkheid streeft".

Gisteren eiste Moskou al dat Londen het aantal medewerkers op zijn ambassade en consulaten in Rusland vermindert. Het moet op gelijke hoogte komen met het aantal Russische diplomaten in Groot-Brittannië, klonk het. De Britten kregen daarvoor van de Russen een maand de tijd. Woordvoerster Maria Zakharova liet nu weten dat het concreet om nog eens "ruim vijftig" Britse diplomaten gaat.

Aanleiding voor het diplomatieke conflict is de vergiftiging van voormalig dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter. De twee werden begin maart bewusteloos aangetroffen op een bank in de Engelse stad Salisbury. Al snel bleek dat het om een aanslag ging en dat er zenuwgas gebruikt was. Londen beschuldigt Rusland van betrokkenheid, maar Moskou ontkent.

Deze week kondigden bijna dertig landen aan dat ze samengeteld meer dan 140 Russische diplomaten het land zouden uitzetten.

