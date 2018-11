“We staan er nu alleen voor, maar we redden het wel”: vader onthult hoe zoontje (3) hem troostte nadat moeder (40) in enkele dagen geveld werd door kanker KVDS

14 november 2018

14u00

Bron: BBC "Maak je geen zorgen, papa. We staan er nu alleen voor, maar we redden het wel." Dat zei de kleine Freddie Bland (3) tegen zijn papa Steve, net nadat zijn mama onverwacht gestorven was aan kanker. BBC-presentatrice Rachael Bland (40) leek haar gevecht tegen de ziekte te winnen en voelde zich prima, tot ze begin september plots te horen kreeg dat ze nog maar een paar dagen meer te leven had. In zijn eerste interview sinds de dood van zijn vrouw, vertelde Steve Bland aan collega's van Rachael over haar laatste dagen en hoe hij en zijn zoon worstelen om alles een plaats te geven.

De presentatrice had op 3 september nog zelf afscheid genomen van haar luisteraars en postte een bericht op Twitter dat voor iedereen als een donderslag bij heldere hemel kwam. Ze vocht al sinds 2016 tegen borstkanker en was in mei hervallen. Maar ook deze keer leek ze de ziekte de baas te worden en ze voelde zich goed. Tot het vreselijke telefoontje van haar dokters. De kanker was uitgezaaid. Er was niets meer wat ze voor haar konden doen. En het zou snel gaan. (lees hieronder verder)

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz Rachael Bland(@ Rachael_Hodges) link

“In de woorden van de legendarische Frank S – ik vrees dat mijn tijd gekomen is, vrienden”, tweette ze. “En plots. Ik heb te horen gekregen dat ik nog maar enkele dagen te leven heb. Het is erg onwerkelijk. Bedankt voor al jullie steun. Au revoir.”





Haar laatste momenten wilde ze thuis bij haar gezin doorbrengen. “Noch mijn vrouw, noch ik besefte hoe zwaar die laatste dagen zouden zijn”, bekent Steve aan Lauren Mahon en Deborah James, met wie Rachael de bekroonde podcast ‘You, Me and the Big C’ - over leven met kanker - presenteerde. “Je kan het je niet voorstellen. We realiseerden ons gewoonweg niet wat de fysieke impact zou zijn van het feit dat ze steeds zieker werd.”

“Ik kan me vergissen, maar ik denk dat Rachel voor het ziekenhuis gekozen zou hebben had ze geweten hoe zwaar het zou worden”, aldus Steve. “Hoe veeleisend het zou zijn voor haar omdat ze alleen op mij was aangewezen om haar te verzorgen en hoe veeleisend het zou zijn voor mij.”

Dood

Na haar dood was het voor Steve moeilijk om het beeld dat van Rachael geschetst werd in de media te verzoenen met het beeld dat hij zelf van zijn vrouw had. “Mijn Rachael was niet de Rachael van de podcast, de Rachael van de radio of de Rachael van de televisie”, vertelt hij. “Mijn Rachael was degene die naast me zat in de zetel en meekeek naar stomme tv-programma’s. Degene die me toeriep dat ze graag een glas wijn wilde, weet je wel.” (lees hieronder verder)

De dagen vlak na haar dood vond hij het erg moeilijk om zich voor de geest te halen “hoe ze normaal gezien klonk” en zelfs “hoe ze eruit zag” als ze gewoon naast hem op de bank zat. “Pas na drie of vier dagen kwamen de herinneringen langzaam terug. En ook dat was erg zwaar.”

Zoontje

Steve verloor zelfs een paar keer zijn geduld met hun zoontje Freddie, waar hij dat onder normale omstandigheden niet zou hebben gedaan. “Ik riep op zeker ogenblik tegen hem, omdat hij lastig deed terwijl ik hem probeerde aan te kleden. Ik begon meteen te huilen omdat het me van streek maakte dat ik zo tegen hem reageerde. Maar hij draaide zich naar me toe en troostte me: ‘Papa, ween je om mama?’ En toen ik bevestigend antwoordde, zei hij: ‘Maak je geen zorgen, papa. We staan er nu alleen voor, maar we redden het wel.’” (lees hieronder verder)

Right, important stuff alert. Last week I recorded a pod ‘About the Loss’ with the inspirational @bowelbabe, @GIRLSTOLELONDON, @SimonThomasSky and @griefencounter. It’s out today so please, please download it from @BBCSounds or @bbc5live. Here’s a taster.....#YouMeBigC pic.twitter.com/qk7rLP2I1u Steve Bland(@ blandsteve) link

Volgens Steve is Freddie “nog wat jong” om de werkelijke omvang te begrijpen van wat er gebeurd is. “Hij zit vol energie, vreugde en leven. Hij houdt ons bezig, hij is fantastisch”, zegt hij. “Als je hem ziet, dan zie je ook Rachael. Op die manier hou ik haar altijd een beetje dicht bij me.” (lees hieronder verder)

Goed twee maanden na haar dood, gaat het iets beter met Steve. “Ik ben oké. Ik heb goede en slechte dagen, dat kan je je wel voorstellen. Er zijn heel wat uitdagingen. Je kan je onmogelijk voorbereiden op iets als dit”, zegt hij nog.

De podcast met het interview kwam vandaag online op de website van de BBC.