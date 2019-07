“We ruzieden, ze sloeg de deur dicht en vertrok”: broer van Emanuela (15) vertelt over mysterieuze verdwijning AW

20 juli 2019

23u10

Bron: The Guardian 2 Een vermist 15-jarig meisje, lege graven en tal van duistere theorieën: wat leest als een boek van Dan Brown , is in werkelijkheid de mysterieuze verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi. Het meisje verdween 36 jaar geleden, en haar familie zoekt nog steeds. “Ik kan niet accepteren dat er al die jaren mensen waren die weten wat er gebeurd is”, vertelt de broer van Emanuela.

Op 22 juni 1983 verliet de 15-jarige Emanuela haar huis. Enkele minuten daarvoor had ze nog slaande ruzie gemaakt met haar broer Pietro. Ze had hem gevraagd om haar te vergezellen in de bus, op weg naar haar muziekles. Maar Pietro moest ergens anders zijn: “Dat is een pijnlijke herinnering. We ruzieden, ze sloeg de deur dicht en vertrok. Wist ik veel dat het de laatste keer zou zijn dat ik haar zag.” Hij vraagt zich dagelijks af wat er gebeurd zou zijn als hij wel was meegegaan: “Wat als”.



Emanuela belde daarna nog naar haar zus om te vertellen over een eigenaardige jobaanbieding, iemand had het 15-jarige meisje een job als cosmeticaverkoopster aangeboden op straat. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. “Dat was het begin van de nachtmerrie”, aldus Pietro.



Pietro’s vader is inmiddels overleden. Hij zal nooit weten wat er met zijn dochter gebeurd is. “Mijn moeder is 88 jaar oud. Ze bidt dagelijks voor mij en gelooft dat ik Emanuela zal vinden”, zegt Pietro. “En totdat we haar vinden, blijven we hopen dat ze nog leeft.”

Van Paus Johannes Paulus II tot Ratzinger en Paus Franciscus, ze weten allemaal wat er gebeurd is Pietro Orlandi, broer van Emanuela

Rol van het Vaticaan

Mede omdat Emanuela met haar gezin in Vaticaanstad woonde, en haar ouders er eveneens werkten, speelt het Vaticaan sinds haar vermissing een hoofdrol. “Van Paus Johannes Paulus II tot Ratzinger (Benedictus XVI, red.) en Paus Franciscus, ze weten allemaal wat er gebeurd is”, zegt Pietro daarover. “Ze hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de waarheid niet komt.”



Zo hebben onderzoekers enkele dagen geleden nog twee tombes op een begraafplaats in Vaticaanstad geopend. Eerst keken ze in de tombe van prinses Sophie van Hohenlohe die stierf in 1743. Vervolgens in het graf ernaast, dat van prinses Carlotta Frederica van Mecklenburg die het leven liet in 1840. De vrouwen stierven dan wel twee eeuwen voor Emanuela verdween, toch werd er geloof gehecht aan de piste dat het meisje in een van de graven zou liggen. Tot grote verrassing lagen er helemaal geen menselijke resten in de tombes.



Elders op dezelfde begraafplaats werden uiteindelijk toch botten ontdekt. Onderzoek moet nu uitwijzen of die van de twee Duitse vrouwen zijn of van Emanuela.

Bekijk hier de video: