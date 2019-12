“We moeten misschien je been breken”: het dramatische moment waarop politie man uit brandende auto redt sam

22 december 2019

17u28

Bron: KameraOne/ABC13 0 Texas In het Texaanse Houston ontsnapte Jonathan Morales-Fuentes (20) aan een gruwelijke dood toen hij op zondagochtend 8 december rond 6 uur ‘s morgens naar huis reed van zijn werk. De jongeman dommelde in achter het stuur en botste tegen een boom.

Morales-Fuentes had geluk dat politiesergeant Lance Anderson net passeerde. De agent, die geen dienst had, trommelde zijn collega’s van Harris County Precinct 5 op om de jongen te helpen. Morales-Fuentes zat met zijn been geklemd in de auto, die in brand was gevlogen.

De agenten waren gelukkig snel ter plaatse, en spoten maar liefst zeven brandblussers leeg om het vuur onder controle te houden. Zo wonnen ze kostbare tijd om de jongen los te wrikken. Op de bodycambeelden van de agenten is te zien hoe dicht het vuur kwam, en hoe een van de agenten zelfs zegt dat ze misschien Morales-Fuentes’ been moeten breken om hem te kunnen bevrijden.



Na bijna tien minuten hard labeur was de jongen toch vrij, net toen de brandblusapparaten op waren. Luttele seconden later verteerden de vlammen de bestuurderszetel en ging heel de auto in vlammen op.

Verwondingen

De jongen liep verschillende verwondingen op, en moest meerdere operaties ondergaan. Hij herstelt nu thuis. “Ik legde mijn hoofd gewoon naar achter, en ik dacht dat ik er klaar voor was. Ik dacht dat ik ging sterven”, vertelt hij aan Amerikaanse media. “Ik werd op het nippertje gered. Het scheelde geen haar of ik was er niet meer. Ik ben gewoon dankbaar.”

De agenten raakten slechts lichtgewond. “Ik denk niet dat ik meer deed dan iemand anders in die situatie. Ik probeerde die nacht gewoon te verhinderen dat iemand overleed of ernstig gewond raakte”, besluit sergeant Anderson.