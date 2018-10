"We moeten ander ziekenhuis zoeken voor ons hersendood dochtertje (9) of artsen schakelen machines uit" TTR

07 oktober 2018

12u34

Bron: Daily Mail 2 Volgens artsen, die de 9-jarige Payton Summers uit de Amerikaanse staat Texas behandelen, is er geen hoop meer voor het meisje. Na verschillende onderzoeken kregen de ouders vorige week het zware verdict te horen: Payton is hersendood. "Ga op zoek naar een ander ziekenhuis. Als er binnen de negen dagen geen oplossing is, dan schakelen we de machines uit", vertelden de dokters aan de ouders van het kind.

"Payton was bij haar grootmoeder toen ze plots in elkaar zakte", zegt Tiffany Hofstetter, de moeder van het meisje. “Vlak voor ze instortte, zei ze dat ze niet meer kon ademen". De grootmoeder van Payton belde onmiddellijk de hulpdiensten, die het 9-jarige meisje naar het kinderziekenhuis overbrachten.



Nadat het medische team van het Cook Children’s Medical Center haar verschillende keren had gereanimeerd, bleek er geen hersenactiviteit meer te zijn. Het meisje was door het langdurige zuurstoftekort hersendood. Artsen ontdekten dat een tumor vlak bij het hart haar bloedsomloop had afgesneden.

Paytons ouders kregen van de dokters het advies om stilaan afscheid te nemen van hun geliefde dochter. De artsen wilden de machines die het meisje in leven hielden uitschakelen, maar de ouders weigerden akkoord te gaan met die beslissing. “We geloven dat er wel nog hoop is”, aldus de moeder van het meisje.

Het ziekenhuis legde de ouders bijgevolg een termijn van negen dagen op om andere dokters te vinden die hun dochter wel in leven willen houden. Als de ouders echter geen oplossing vinden binnen die termijn, dan zullen de machines uitgeschakeld worden. In de Texaanse wetgeving staat immers te lezen dat artsen de machines die iemand in leven houden - zonder toestemming van de naasten - mogen uitschakelen wanneer ze het onmogelijk achten dat er nog beterschap voor de patiënt mogelijk is.

Geen overeenkomst

De ouders van Payton gingen in beroep om de beslissing van het ziekenhuis aan te vechten. Tijdens een hoorzitting, die vrijdag plaatsvond, probeerden de advocaat van de ouders en de advocaten van het ziekenhuis een overeenkomst te bereiken, maar tevergeefs. “We willen het beste voor Payton", zegt Justin Moore, de advocaat van het gezin.

“Voorlopig werd nog geen andere oplossing voor onze dochter gevonden, maar we blijven hoopvol”, aldus Hofstetter na afloop van de hoorzitting. “Mijn dochter is een vechter. Ik ben hier om voor haar te strijden en ik zal dat blijven doen", klinkt het.

De hoorzitting zal volgende woensdag voortgezet worden. Zolang de rechter geen vonnis heeft uitgesproken, wordt het meisje in leven gehouden.

