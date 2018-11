“We maken echte mannen van mietjes”: Chinese school leert “vrouwelijke” jongens terug man te zijn



23 november 2018

Bron: NYT 2 Rugby en luide gezangen waarbij jongens zichzelf op de borst slaan, zijn kering en inslag op de school van Tang Haiyan in China. Haiyan richtte een jongensschool op -bestemd voor “verwende en vrouwelijke” 7-, tot 12-jarigen- met slechts één doel: “Van mietjes maak ik echte mannen”.

“Wie is de beste”, schreeuwt de leraar. “Ik ben de beste”, antwoorden de jongens in koor. “Ik ben de sterkste, we zijn echte mannen”, klinkt het nog. De jongens op het internaat van Haiyan herhalen dagelijks zulke leuzen voordat ze aan een goedgevulde dag beginnen. Huilbaby’s worden genegeerd en hun ouders zien de jongens pas terug na enkele maanden.



Haiyan is de stichter van de “Real Boys Club” in China. Met zijn clubje wakkerde hij het debat aan in China over wat het betekent om een man te zijn. Haiyan maakte zich immers zorgen over de effectiviteit van de militaire opleiding en tegenvallende academische prestaties van jongens. Ook staatsmedia berichtten meermaals over videogames, masturbatie en een gebrek aan lichaamsbeweging die jonge mannen onbruikbaar zouden maken voor het leger.

Eenkindpolitiek

Die bezorgdheid motiveerde Tang Haiyan –voetbaltrainer én leraar- om zijn eigen school op te richten. Verder nog liet hij zich inspireren door enkele Amerikaanse ouders in Californië. Hij zag dat ouders er hun zonen aanspoorden om uitdagingen niet uit de weg te gaan maar te overwinnen. Maar in China proberen veel ouders hun zoontjes net te beschermen. Dat is volgens Haiyan te wijten aan de eenkindpolitiek die China jarenlang voerde.



Tijd voor verandering vond de man. Meer dan 2.000 jongens schreven zich meteen in voor de “Real Boys Club” van Haiyan. Lessen over mannelijkheid, eer en schande, en etiquette maken nu samen met sport deel uit van de dagelijkse routine.

En de meisjes dan?

“Je kan nooit aan een meisje vragen om dapper te zijn”, vindt Haiyan, vader van een 3-jarige dochter. “Die eigenschap is uniek voorbehouden voor jongens en mannen.” En zo schetst de man ook meteen de Chinese gang van zaken. In China, waar het glazen plafond hardnekkig blijft bestaan, zijn het mannen die de bedrijfswereld domineren. Vrouwen klagen er maar al te vaak over seksuele intimidatie binnen bedrijven, op universiteiten en zelfs wanneer ze het openbaar vervoer benutten. “Mannen zijn de ruggengraat van het Chinese volk”, meent Haiyan.