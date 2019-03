“We leren uit deze ervaring”: CEO Boeing schrijft open brief na dodelijke crashes met 737 MAX KVDS

27 maart 2019

14u42 0 Luchtvaart De CEO van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een open brief geschreven aan luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines en de hele luchtvaartindustrie na twee dodelijke ongevallen met zijn 737 MAX. “Dit is een les in nederigheid”, klinkt het. “We leren uit deze ervaring.”

Volgens Dennis Muilenburg denkt Boeing sinds de recente ongevallen met de 737 MAX constant aan de dodelijke slachtoffers en de impact die de incidenten hadden op mens en luchtvaartindustrie.

Crash

In oktober vorig jaar stortte een 737 MAX van Lion Air met 189 mensen aan boord neer in Indonesië en eerder deze maand gebeurde een tweede crash met een 737 MAX van Ethiopian Airlines. Die had 157 mensen aan boord. Niemand overleefde de ongevallen.





Er werd een onderzoek aangekondigd en dat zou volgens bronnen dichtbij het onderzoek focussen op de softwaresystemen van het nieuwe toestel. Die zouden niet naar behoren hebben gewerkt en mogelijk een fatale neusduik veroorzaakt hebben. Intussen werden de toestellen aan de grond gezet en mogen ze in heel wat landen het luchtruim niet meer in. (lees hieronder verder)

“Dit is een les in nederigheid. We leren uit deze ervaring”, aldus Dennis Muilenburg. “We staan schouder aan schouder met het team van Ethiopian en willen ons diepste medeleven aanbieden aan de families, de vrienden en de gemeenschappen van de betrokken passagiers en crew.”

Hij geeft ook aan dat veiligheid een prioriteit is voor Boeing en dat het bedrijf alles in het werk zal stellen om te achterhalen wat er precies gebeurd is en te maken dat het niet opnieuw voorvalt. Boeing wil “het vertrouwen van het publiek verdienen en versterken”, zo klinkt het. (lees hieronder verder)

Pijnlijk: de open brief kwam er op een dag dat er weer een probleem was met een 737 MAX. Gisteren moest een toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines een noodlanding maken in Florida. Volgens de luchthavenautoriteiten kampte het toestel met motorproblemen. Er waren alleen een piloot en een copiloot aan boord. Zij bleven ongedeerd. Volgens de Amerikaanse regulator FAA had het probleem echter niets te maken met de twee eerdere ongevallen.

Nieuwe klap

Het is sowieso een nieuwe klap voor Boeing, die intussen ook zijn orderboekje ziet leeglopen. Zo liet de Indonesische vliegmaatschappij Garuda Indonesia al weten een bestelling van 49 Boeing MAX-toestellen ter waarde van 5 miljard dollar te willen annuleren.

Europese concurrent Airbus haalde dan weer een order binnen van 300 vliegtuigen voor de Chinese markt. Met die deal is maar liefst 31 miljard euro gemoeid. Die order bleek deze week een pak groter dan oorspronkelijk aangekondigd vorig jaar.