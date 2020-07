“We kunnen geen lege vliegtuigen blijven sturen”: Britse toeristen moeten binnen de vier dagen uit Spanje terugkeren SVM

30 juli 2020

23u52

Bron: BBC/The Mirror 7 Britse toeristen die vanuit Spanje terugkeren, moeten verplicht twee weken in quarantaine. De maatregel die premier Boris Johnson vorige zaterdag zo plots invoerde, heeft al voor de nodige beroering gezorgd. Touroperator TUI zette bijvoorbeeld meteen alle vluchten richting Spanje stop. Vliegtuigmaatschappij Jet2 nam dezelfde beslissing en gaat nu zelfs nog een stapje verder: alle klanten die op dit moment in Spanje vertoeven, moeten binnen de vier dagen terugkeren. Wie weigert, moet daarna op eigen houtje transport voorzien.

In totaal gaat het om honderden reizigers die hun vakantie vroegtijdig afgebroken zien. En dat terwijl de Britse regering nochtans verzekerd had dat de maatregel geen effect zou hebben op de datum van terugkeer: wie aan een Spaans strand zat, mocht zorgeloos verder blijven luieren.

“We kunnen het ons niet veroorloven om elke dag lege vliegtuigen naar Spanje te sturen. Vandaar dat we er een beperking op gezet hebben: tot 3 augustus krijgen toeristen de kans om terug naar huis te vliegen”, luidt de uitleg van de Britse budgetmaatschappij.

“We zijn er ons van bewust dat heel wat mensen een langere vakantie geboekt hebben. We willen ons dan ook verontschuldigen voor het ongemak. De situatie evolueert snel en heeft ons ook verrast. We nemen met elke klant contact op en zullen zo veel mogelijk een oplossing op maat proberen te voorzien.” Volgens de BBC zijn er heel wat vakantiegangers die weigeren om vroegtijdig terug te keren.

“Constant op mijn gsm”

Simon Fordy legde met zijn gezin 3.300 euro op tafel voor een reis van ruim anderhalve week naar Magaluf (Mallorca). Vijf vakantiedagen zitten er inmiddels op, maar van ontspannen is geen sprake meer. “We hebben te horen gekregen dat onze trip ingekort wordt, maar we weten absoluut nog niet wanneer we op de luchthaven verwacht worden. Ik zit nu constant mijn gsm te checken voor extra info.”

Opvallend: Jet 2 belooft het geld voor de afgelaste vlucht terug te storten, maar er moet natuurlijk ook een nieuwe geboekt worden. En daar lijkt de luchtvaartmaatschappij ook weer van te willen profiteren.

“719 euro extra”

“Ik zit nu in Menorca en voel me zwaar in de steek gelaten door Jet 2", verwoordt een Britse toerist zijn frustratie. “Hoe langer we wachten om te beslissen, hoe duurder de terugvlucht wordt. We moesten 719 euro extra op tafel leggen, en dat voor een vlucht die een week vroeger vertrekt dan voorzien. Onze kinderen zijn natuurlijk in tranen uitgebarsten.”

Jet2 vliegt al zeker tot en met 9 augustus niet meer naar Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Mallorca, Menorca en Ibiza. Liefhebbers van Alicante, Malaga, Murcia of de Costa de Almeria zullen nog een week langer moeten wachten. Andere maatschappijen, zoals Ryanair en British Airways, voeren hun vluchten van en naar Spanje wel verder uit zoals gepland.

